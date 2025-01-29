Черепаха укусила парня за зад

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Камера наблюдения, установленная в небольшом населенном пункте в Китае, запечатлела трагикомичный инцидент. Черепаха подкралась к парню и вцепилась ему в пятую точку.
Молодому человеку пришлось приложить немалых усилий, чтобы освободить свою филейную часть.
Момент нападения с другого ракурса.
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