FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 18793 поста • 1747 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Черепаха укусила парня за зад

Черепаха укусила парня за зад

Автор:
29 января 2025 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   в мире   животные   нападение   черепаха   
958
1
2

Камера наблюдения, установленная в небольшом населенном пункте в Китае, запечатлела трагикомичный инцидент. Черепаха подкралась к парню и вцепилась ему в пятую точку.

Молодому человеку пришлось приложить немалых усилий, чтобы освободить свою филейную часть.

Момент нападения с другого ракурса.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Китай   в мире   животные   нападение   черепаха   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
514
Maikl 19 минут назад
Схомячат они Тортиллу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3738 постов (3634 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1047090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Каждое преступление рассматривается словно под лупой!": Маргарита Лянге раскритиковала отношение к мигрантам в РФ
"Каждое преступление рассматривается словно под лупой!": Маргарита Лянге...
Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи
Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Китай#новости#позитив#интересно#собака#история#забавно#Спорт
#животные#автомобили#Юмор#Прикол#ДТП#авто аварии#Автовсячина#конфликт#улыбнуло#Россия
#в мире#автомир#Люди#кот#аварии#кошка#полиция#Санкт-Петербург#Пёс#электромобиль
Куда пойти учиться после школы в 2025 году Куда пойти учиться после школы в 2025 году Камеру убери: осьминог атаковал приставучего дайвера Камеру убери: осьминог атаковал приставучего дайвера Контрабандистка пыталась провезти змей в необычном месте Контрабандистка пыталась провезти змей в необычном месте В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку Аллигатор напал на укротителя во время представления Аллигатор напал на укротителя во время представления Незваный гость разогнал пожилых картёжниц Незваный гость разогнал пожилых картёжниц

На что жалуетесь?

Вернуться