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Если бы на пчелу повесили камеру

Если бы на пчелу повесили камеру

Автор:
07 мая 2024 08:01
Сообщество : Юмор
Метки: Corridor Digital   Видео   Прикол   дрон   камера   креатив   насекомое   пчела   
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Мастера спецэффектов из проекта Corridor Digital сняли забавный ролик о приключениях пчелы. На протяжении почти четырех минут изображающий летающее насекомое дрон преследует девушку с цветком и убегает от авторов ролика.

Получилось эффектно и весело.

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Метки: Corridor Digital   Видео   Прикол   дрон   камера   креатив   насекомое   пчела   
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Forestdude
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