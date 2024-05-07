Если бы на пчелу повесили камеру

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Мастера спецэффектов из проекта Corridor Digital сняли забавный ролик о приключениях пчелы. На протяжении почти четырех минут изображающий летающее насекомое дрон преследует девушку с цветком и убегает от авторов ролика.
Получилось эффектно и весело.
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