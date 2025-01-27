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Задержание дебошира в аэропорту Елизово

Задержание дебошира в аэропорту Елизово

Автор:
27 января 2025 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Люди   Россия   аэропорт   дебошир   елизово   задержание   
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Мужчина приехал в аэропорт "Елизово" проводить своего знакомого на рейс и выпил лишнего. Стражи правопорядка заметили данного гражданина. Он вёл себя агрессивно и ругался в адрес окружающих.

Стражи правопорядка заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и выражался в адрес окружающих нецензурной бранью. Установлено, что 42-летний местный житель приехал в аэропорт проводить знакомого и злоупотребил спиртными напитками. Мужчина пытался сбежать от полицейских, но перепутал оконный проем с дверью и разбил стекло, врезавшись в него. В отношении правонарушителя были составлены административные протоколы. Ему также придется возместить крупную сумму за разбитое стекло, сообщили в транспортной полиции Дальнего Востока.

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Метки: Видео   Люди   Россия   аэропорт   дебошир   елизово   задержание   
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Игорь 11 минут назад
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4267 постов (4177 в горячем)

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