Задержание дебошира в аэропорту Елизово

Стражи правопорядка заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и выражался в адрес окружающих нецензурной бранью. Установлено, что 42-летний местный житель приехал в аэропорт проводить знакомого и злоупотребил спиртными напитками. Мужчина пытался сбежать от полицейских, но перепутал оконный проем с дверью и разбил стекло, врезавшись в него. В отношении правонарушителя были составлены административные протоколы. Ему также придется возместить крупную сумму за разбитое стекло, сообщили в транспортной полиции Дальнего Востока.