Задержание дебошира в аэропорту Елизово

Мужчина приехал в аэропорт "Елизово" проводить своего знакомого на рейс и выпил лишнего. Стражи правопорядка заметили данного гражданина. Он вёл себя агрессивно и ругался в адрес окружающих.
Стражи правопорядка заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и выражался в адрес окружающих нецензурной бранью. Установлено, что 42-летний местный житель приехал в аэропорт проводить знакомого и злоупотребил спиртными напитками. Мужчина пытался сбежать от полицейских, но перепутал оконный проем с дверью и разбил стекло, врезавшись в него. В отношении правонарушителя были составлены административные протоколы. Ему также придется возместить крупную сумму за разбитое стекло, сообщили в транспортной полиции Дальнего Востока.
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