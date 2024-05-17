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Девочки оказались на пути двух парнокопытных драчунов

Девочки оказались на пути двух парнокопытных драчунов

Автор:
17 мая 2024 07:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   бык   девочка   животные   инцидент   корова   
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Камера наблюдения, установленная на улице одного из индийских населенных пунктов, запечатлела драматичный эпизод из жизни девочек-подростков.

Подростки, отдыхающие возле дверей торгового заведения, пережили неприятную встречу с двумя парнокопытными драчунами.
Героини ролика, по словам очевидцев, отделались синяками. Случайные прохожие и участники дорожного движения помогли девочке, внезапно оказавшейся под животным, покинуть опасное место. Животные же продолжили противостояние друг с другом.

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Метки: Видео   Индия   бык   девочка   животные   инцидент   корова   
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1  комментарий
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Slonyash Час назад
Это те самые священные коровы?
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3681 пост (3590 в горячем)

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