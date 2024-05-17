Девочки оказались на пути двух парнокопытных драчунов

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Камера наблюдения, установленная на улице одного из индийских населенных пунктов, запечатлела драматичный эпизод из жизни девочек-подростков.
Подростки, отдыхающие возле дверей торгового заведения, пережили неприятную встречу с двумя парнокопытными драчунами.
Героини ролика, по словам очевидцев, отделались синяками. Случайные прохожие и участники дорожного движения помогли девочке, внезапно оказавшейся под животным, покинуть опасное место. Животные же продолжили противостояние друг с другом.
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