Выпускники, катавшиеся на крыше внедорожника, упали на землю

Например, эти молодые жители штата Мадхья-Прадеш (Индия) вознамерились «показать класс» и, нарядившись в строгие костюмы, проехаться на крыше внедорожника. Безрассудные выпускники хотели как произвести впечатление на одноклассников, так и впоследствии прославиться в интернете. Но увы, юноши не удержались на крыше движущегося автомобиля, и всё закончилось падением на дорогу.



Поскольку обошлось без жертв и травм, очевидцы лишь посмеялись над инцидентом. Да и комментаторы в соцсетях пошутили: отрадно видеть, что молодёжь изучает физику (а конкретно закон всемирного тяготения) не только по учебникам, но и на практике.



