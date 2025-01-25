FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 14248 постов • 883 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Автомир
Выпускники, катавшиеся на крыше внедорожника, упали на землю

Выпускники, катавшиеся на крыше внедорожника, упали на землю

Автор:
25 января 2025 09:45
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Юмор   внедорожник   выпускники   на крыше машины   падение   
1504
1
1


Прощание со школой — это незабываемый жизненный момент, и разные люди воспринимают и отмечают его по-разному.

Например, эти молодые жители штата Мадхья-Прадеш (Индия) вознамерились «показать класс» и, нарядившись в строгие костюмы, проехаться на крыше внедорожника. Безрассудные выпускники хотели как произвести впечатление на одноклассников, так и впоследствии прославиться в интернете. Но увы, юноши не удержались на крыше движущегося автомобиля, и всё закончилось падением на дорогу.


Поскольку обошлось без жертв и травм, очевидцы лишь посмеялись над инцидентом. Да и комментаторы в соцсетях пошутили: отрадно видеть, что молодёжь изучает физику (а конкретно закон всемирного тяготения) не только по учебникам, но и на практике.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Юмор   внедорожник   выпускники   на крыше машины   падение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Victor 4 часа назад
Когда прогуляли урок ОБЖ про безопасность на дороге ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
9k
grigorenko vladislav 2 часа назад
Да в Индии все эти "разбились, убились" ни о чём. У них там такая регенерация, что за одного битого двух небитых сразу рожают, а за убитого трёх-четырёх. И все сразу тут же танцуют. Очень жизнерадостный народ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
АнтонПолднев 2 часа назад
Так их водила стряхнул. Если бы не вильнул, ехали бы дальше. Ну какое-то время...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DuckTales 4 часа назад
Как мы только не чудили в свое время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3818 постов (3776 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

930652



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили на пожизненное заключение
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили...
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#история#Прикол#кот#факты#Россия#СССР#Китай
#машина#Люди#США#собака#аварии#конфликт#ДТП#квартира#Аукцион#кошка
#автомобили#животные#Автовсячина#позитив#Юмор#авто аварии#интересно#актер#новости#отношения
Смотреть онлайн Смотреть онлайн Забавное видео на память Забавное видео на память Двойное невезение весельчака Двойное невезение весельчака Девушка, исполняя трюк, упала с крыши внедорожника Девушка, исполняя трюк, упала с крыши внедорожника Парень, который не понимает с первого раза Парень, который не понимает с первого раза Лестницы этому мужчине противопоказаны Лестницы этому мужчине противопоказаны

На что жалуетесь?

Вернуться