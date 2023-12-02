Девушка, исполняя трюк, упала с крыши внедорожника

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Молодая экстремалка решила продемонстрировать гибкость своего тела и вылезла из проёма боковой двери, но вернуться назад тем же способом не смогла.
В конечном итоге девица оступилась и упала на проезжую часть, нарушив целостность своего кожного покрова.
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