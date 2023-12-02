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Девушка, исполняя трюк, упала с крыши внедорожника

Девушка, исполняя трюк, упала с крыши внедорожника

Автор:
02 декабря 2023 09:38
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   внедорожник   крыша машины   неудача   падение   провал   трюк   
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Молодая экстремалка решила продемонстрировать гибкость своего тела и вылезла из проёма боковой двери, но вернуться назад тем же способом не смогла.

В конечном итоге девица оступилась и упала на проезжую часть, нарушив целостность своего кожного покрова.


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Метки: Видео   внедорожник   крыша машины   неудача   падение   провал   трюк   
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2  комментария
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16k
Николаевич Час назад
С курицей всё понятно, а что там за рэпероид(иха) "выпорхнуло" из танкетки?
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86k
Доктор Джонс Час назад
Так себе каскадер...
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