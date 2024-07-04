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Стена смерти на рок-фестивале

Стена смерти на рок-фестивале

Автор:
04 июля 2024 06:57
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Hellfest   Видео   Музыка   метал   рок   стена смерти   
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Ничего необычного, просто так называемая "стена смерти" (wall of death) на рок-фестивале Hellfest. Словно начало какой-то древней битвы.

Стена смерти — одно из развлечений на концертах. Толпа поклонников тяжелой музыки делится на две части и в определенный момент люди начинают двигаться навстречу друг другу, сталкиваясь в центре.

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Метки: Hellfest   Видео   Музыка   метал   рок   стена смерти   
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3  комментария
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deadDEVIL 12 минут назад
Выступали Slaughter to Prevail
Они из России, но Сашка Шиколай решил, что тут война и всё такое, поэтому они свалили в США и там осели.
Ссылка youtu.be
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Себастьян Перейра
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