"Бойся красной линии": активная и веселая игра на скорость

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Это игра станет отличным испытанием вашей внимательности и скорости реакции. Да и спортивная подготовка тоже не повредит, ибо прыгать придется часто! Но заряд позитива точно будет обеспечен.
Задача: наступить на все подсвеченные блоки и не попасть под красную линию, которая быстро перемещается по игровому полю. Сыграли бы?
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Напоминает многие компьютерные игры 90-х годов, где надо было отгадывать верный путь.
Кто играл в игру типа "Племя Тотема", тот поймёт сразу (там есть уровень на подобное испытание).
А, впрочем, некоторые сравнят и с сериалом "Игра в кальмара" или с франшизой "Клаустрафобы" (кстати, не могу сейчас найти инфу на эту франшизу, т.к. поиск выдаёт какую-то хрень, хотя раньше всё было в порядке).
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА!!!
Не в тему поста, но в тему дня.
Простите.