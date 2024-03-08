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"Бойся красной линии": активная и веселая игра на скорость

"Бойся красной линии": активная и веселая игра на скорость

Автор:
08 марта 2024 10:15
Метки: Видео   Реакция   забавно   игра   красная линия   скорость   
1228
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Это игра станет отличным испытанием вашей внимательности и скорости реакции. Да и спортивная подготовка тоже не повредит, ибо прыгать придется часто! Но заряд позитива точно будет обеспечен.

Задача: наступить на все подсвеченные блоки и не попасть под красную линию, которая быстро перемещается по игровому полю. Сыграли бы?

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Метки: Видео   Реакция   забавно   игра   красная линия   скорость   
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7  комментариев
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9k
Maximvs Час назад
прикольно. полчаса поиграть - считай норму в спортзале за неделю выполнил)
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4k
Андрей 4 минуты назад
Вдвоем и бухими :-)
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10k
Пётр 55 минут назад
Да, забавно...Почему-то вспомнился фильм Куб и бегать должна не просто красная линия, а что-то иное)))
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13k
Copycat Час назад
Я бы поиграл)
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3k
Андрей 2 часа назад
раньше такая игра называлась xonix на спектруме была
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2k
Звёздный странник 2 часа назад
По теме поста - игра увлекательная.
Напоминает многие компьютерные игры 90-х годов, где надо было отгадывать верный путь.
Кто играл в игру типа "Племя Тотема", тот поймёт сразу (там есть уровень на подобное испытание).
А, впрочем, некоторые сравнят и с сериалом "Игра в кальмара" или с франшизой "Клаустрафобы" (кстати, не могу сейчас найти инфу на эту франшизу, т.к. поиск выдаёт какую-то хрень, хотя раньше всё было в порядке).
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2k
Звёздный странник 2 часа назад
Извините все кто читает мой коммент, но:
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА!!!
Не в тему поста, но в тему дня.
Простите.
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