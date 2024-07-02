Клиенты паба строят пирамидку на голове спящего мужчины

Одни из самых лучших моментов, когда множество людей объединяются общей идеей, поддерживая друг друга пусть даже в самом абсурдном порыве. Примерно, как в этом ролике.

В нем клиенты одного из пабов подтрунивают над другим клиентом, которому уже хватит. Они по очереди клали на его голову подставки под пивные кружки, образовывая своеобразную пирамидку. И по крайней мере одну минуту видео эта пирамида продержалась.