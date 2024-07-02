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Клиенты паба строят пирамидку на голове спящего мужчины

Клиенты паба строят пирамидку на голове спящего мужчины

Автор:
02 июля 2024 07:29
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   бар   в мире   забавно   паб   развлечение   
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Посетители паба решили сыграть в игру, немного напоминающую недавнее развлечение английских болельщиков. Они по очереди клали на голову спящего мужчины подставки под пивные кружки (бирдекели), образовывая своеобразную пирамидку.

Одни из самых лучших моментов, когда множество людей объединяются общей идеей, поддерживая друг друга пусть даже в самом абсурдном порыве. Примерно, как в этом ролике.

В нем клиенты одного из пабов подтрунивают над другим клиентом, которому уже хватит. Они по очереди клали на его голову подставки под пивные кружки, образовывая своеобразную пирамидку. И по крайней мере одну минуту видео эта пирамида продержалась.

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Метки: Видео   бар   в мире   забавно   паб   развлечение   
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Дмитрий 5 секунд назад
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