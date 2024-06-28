Беговая дорожка от африканского умельца

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Житель Конго смастерил беговую дорожку из дерева и протестировал её. Спортивный тренажер работает без электричества.
Экологически чистая беговая дорожка.
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Если так то молодец конечно, но на боковой стенке видна торговая марка, а сама дорожка копия тех, что продаются для домашнего использования, они именно так и выглядят и именно из дерева их часто делают