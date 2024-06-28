FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3677 постов • 452 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
Беговая дорожка от африканского умельца

Беговая дорожка от африканского умельца

Автор:
28 июня 2024 07:49
Сообщество : Спорт
Метки: Африка   Бег   Видео   Спорт   беговая дорожка   конго   
1437
1
1

Житель Конго смастерил беговую дорожку из дерева и протестировал её. Спортивный тренажер работает без электричества.

Экологически чистая беговая дорожка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Африка   Бег   Видео   Спорт   беговая дорожка   конго   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
БамбарбияКиргуду Час назад
Такой и авто без мотора сумеет забабахать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Гера 9 минут назад
А с чего вы взяли, что он сам ее сделал?
Если так то молодец конечно, но на боковой стенке видна торговая марка, а сама дорожка копия тех, что продаются для домашнего использования, они именно так и выглядят и именно из дерева их часто делают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс Полчаса назад
а что, кросавчег. я б от такой дорожки не отказался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ивлар 56 минут назад
Зумеры изобретают то,что давно было известно еще в прошлом веке?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4067 постов (4063 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

800267



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку
В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку
Как снимали фильм "Афоня": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "Афоня": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Алексей Герман — сын писателя, отец режиссёра⁠⁠
Алексей Герман — сын писателя, отец режиссёра⁠⁠
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Тинькофф отсекает лишнее
Тинькофф отсекает лишнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#позитив#кино#улыбнуло#кот#конфликт#нападение#задержание
#в мире#Юмор#новости#полиция#Китай#Москва#США#маразм#Ynews#истории
#люди#животные#интересное#история#фильм#авария#забавно#ЧП#дом#Реакция
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Во время пробежки дагестанец похудел на 11 килограммов за 2,5 часа Во время пробежки дагестанец похудел на 11 килограммов за 2,5 часа Собаки, которые любого вдохновят на спортивные подвиги Собаки, которые любого вдохновят на спортивные подвиги Пожилая бегунья установила мировой рекорд Пожилая бегунья установила мировой рекорд Кошки на дорожке Кошки на дорожке МВД публикует видео допроса 20-летнего мужчины, который накинулся с кулаками на девушку из-за "слишком коротких шорт" МВД публикует видео допроса 20-летнего мужчины, который накинулся с кулаками на девушку из-за...

На что жалуетесь?

Вернуться