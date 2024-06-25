Развод на деньги туристов с детскими татуировками

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На пляжах нередко можно увидеть точки, в которых родителям предлагают сделать временную татуировку ребенку. Автор видео рассказала, как в таком месте её дочери нарисовали единорога на руке за 5 тысяч рублей.
А вы или ваши знакомые попадались на подобный развод на деньги?
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