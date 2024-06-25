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Развод на деньги туристов с детскими татуировками

Развод на деньги туристов с детскими татуировками

Автор:
25 июня 2024 10:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   временная татуировка   дети   развод   татуировка   туризм   
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На пляжах нередко можно увидеть точки, в которых родителям предлагают сделать временную татуировку ребенку. Автор видео рассказала, как в таком месте её дочери нарисовали единорога на руке за 5 тысяч рублей.

А вы или ваши знакомые попадались на подобный развод на деньги?

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Метки: Видео   временная татуировка   дети   развод   татуировка   туризм   
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3  комментария
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42k
Седой Полчаса назад
Если у родителей ума столько как у ребенка, то должны платить! В следующий раз у нее уже ума добавится
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27k
Sheir 22 минуты назад
Бедная девочка. С такой дебильной и тупой мамой живет. Причем 100% отец уже давно слинял.
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4k
Yus 23 минуты назад
А чего хотели? Это курортный город, все в 10 раз дороже. Они живут сезоном, за который надо на весь год накосить.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3350 постов (3289 в горячем)

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