Развод на деньги туристов с детскими татуировками

Живешь здесь, а ничего не видел

Малыш увидел собственную истерику со стороны и был шокирован

Татуировщик, который не зря ест свой хлеб

Запоминающаяся татуировка бабочки

Как выглядят некоторые клиенты тату-салонов со стороны

В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома