Чернила для татуировок, которые можно скрыть с кожи

Средства для нанесения татуировок исчезают и появляются вновь при воздействии определенных длин волн ультрафиолетового света. Таким образом, рисунок на теле можно сделать "невидимым" и даже менять его дизайн.

Создатели уверяют, что процесс нанесения краски на тело ничем не отличается от привычного. Обратить внимание на "волшебные" чернила рекомендуют людям с офисной или творческой работой, где татуировки не всегда приветствуются.