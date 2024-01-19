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Чернила для татуировок, которые можно скрыть с кожи

Чернила для татуировок, которые можно скрыть с кожи

Автор:
19 января 2024 09:28
Метки: Видео   Нью-Йорк   интересно   рисунок   тату   татуировка   чернила   
953
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Тату салон в Нью-Йорке показал чернила, позволяющие владельцу татуировки практически в любой момент сделать рисунок на теле невидимым.

Средства для нанесения татуировок исчезают и появляются вновь при воздействии определенных длин волн ультрафиолетового света. Таким образом, рисунок на теле можно сделать "невидимым" и даже менять его дизайн.
Создатели уверяют, что процесс нанесения краски на тело ничем не отличается от привычного. Обратить внимание на "волшебные" чернила рекомендуют людям с офисной или творческой работой, где татуировки не всегда приветствуются.

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Метки: Видео   Нью-Йорк   интересно   рисунок   тату   татуировка   чернила   
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1k
Hard.NET Полчаса назад
Ценник, полюбому, конский...
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15k
Ivan 17 минут назад
Чернила для татуировок, которые можно скрыть с кожиПосмотреть
Чернила для татуировок, которые можно скрыть с кожи
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