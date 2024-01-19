Чернила для татуировок, которые можно скрыть с кожи

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Тату салон в Нью-Йорке показал чернила, позволяющие владельцу татуировки практически в любой момент сделать рисунок на теле невидимым.
Средства для нанесения татуировок исчезают и появляются вновь при воздействии определенных длин волн ультрафиолетового света. Таким образом, рисунок на теле можно сделать "невидимым" и даже менять его дизайн.
Создатели уверяют, что процесс нанесения краски на тело ничем не отличается от привычного. Обратить внимание на "волшебные" чернила рекомендуют людям с офисной или творческой работой, где татуировки не всегда приветствуются.
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