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Татуировка строителя

Татуировка строителя

Автор:
01 апреля 2024 10:52
Сообщество : Строитель
Метки: Видео   забавно   креатив   линейка   палец   строитель   татуировка   умора   фантазия   
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Парень набил себе деления линейки прямо на пальце и теперь когда инструмента нет под рукой, то он всегда использует палец.

Он опередил свое время....

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Метки: Видео   забавно   креатив   линейка   палец   строитель   татуировка   умора   фантазия   
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6  комментариев
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1k
Михаил 14 минут назад
Точность запредельная! Особенно со временем...
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11k
kaboza 40 минут назад
на херу набил бы, когда скучно в см, когда Саша Грей в дюймах )))
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28k
Sheir 45 минут назад
Мне кажется, он что-то недоговаривает.
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12k
Б.Касторский 53 минуты назад
Интересно, а размеры комнаты, например, он тоже пальцем измеряет?
Я удивляюсь татуировкам подобным. Парикмахеры набивают ножницы, повара- ножи, строители вот линейки. Неужели выбор на всю жизнь? И вот скрюченные артритом пальцы дают неверный результат, но выбор сделан!
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1399 постов (1367 в горячем)

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