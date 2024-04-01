Татуировка строителя

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Парень набил себе деления линейки прямо на пальце и теперь когда инструмента нет под рукой, то он всегда использует палец.
Он опередил свое время....
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Я удивляюсь татуировкам подобным. Парикмахеры набивают ножницы, повара- ножи, строители вот линейки. Неужели выбор на всю жизнь? И вот скрюченные артритом пальцы дают неверный результат, но выбор сделан!