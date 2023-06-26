Ученый несколько десятков лет выдавал мяч для гольфа за неизвестный гриб

Эта удивительная история началась в 1953 году, когда представители общественности из Англии и Африки прислали в Королевские ботанические сады (Kew Gardens) три удивительных образца, которые выглядели как сморщенные сферы и считались "новым видом грибов", Daily Mail.

В то время руководителем отдела микологии в Королевских ботанических садах работал Ричард Деннис, который и описал образец в 1962 году в своей исследовательской работе. Стоит отметить, что исследователь отличался отменным чувством юмора, видимо, потому и решил подшутить над ученым сообществом. Ученый умер в 2003 году, однако до последнего хранил свою тайну, хотя он и оставил множество подсказок в своей исследовательской статье.



