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Ученый несколько десятков лет выдавал мяч для гольфа за неизвестный гриб

Ученый несколько десятков лет выдавал мяч для гольфа за неизвестный гриб

Автор:
26 июня 2023 07:52
Метки: Биолог   Прикол   гольф   грибы   мяч   шутка   
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Однажды биолог решил подшутить над коллегами и шутка затянулась на несколько десятков лет. Он сообщил в статье о новом виде грибов. На самом деле это были обожжённык на костре мячи для гольфа.

Эта удивительная история началась в 1953 году, когда представители общественности из Англии и Африки прислали в Королевские ботанические сады (Kew Gardens) три удивительных образца, которые выглядели как сморщенные сферы и считались "новым видом грибов", Daily Mail.

В то время руководителем отдела микологии в Королевских ботанических садах работал Ричард Деннис, который и описал образец в 1962 году в своей исследовательской работе. Стоит отметить, что исследователь отличался отменным чувством юмора, видимо, потому и решил подшутить над ученым сообществом. Ученый умер в 2003 году, однако до последнего хранил свою тайну, хотя он и оставил множество подсказок в своей исследовательской статье.


В своей статье профессор Деннис дал новому "виду" название Golfballia ambusta, что в переводе означает "выжженный мячик для гольфа". По сути, он буквально сказал, чем на самом деле являются эти новые удивительные образцы. Однако вместо того, чтобы прямо сказать об этом, он написал ироничную исследовательскую статью и даже дал образцам новое название.

Статья профессора была напечатана в Журнале гильдии Кью и называлась "Замечательный новый род фаллоидов в Ланкашире и Восточной Африке". Любопытно, что в своей статье ученый описывал образцы, как "нераскрытое плодовое тело", которое чрезвычайно похоже на "маленькие, твердые, но эластичные шары, используемые каледонцами в племенных обрядах", практикуемых в любое время года в ограждениях из частично скошенной травы.

Деннис также отмечал, что, как и другие фаллоиды, эти образцы обладают сильным и характерным приятным запахом, напоминающим старый и нагретый каучук. Профессор также пишет, что вкус новых образцов не зарегистрирован, однако он вероятно мягкий и нетоксичный, так как плодовые тела едва ли могут быть опасными. Впрочем, он иронично подметил, что они могут оказаться несъедобными "из-за своей структуры".

Предполагается, что образцы, полученные Деннисом были потеряны игроками в гольф, затем их по незнанию сожгли в костре, а после они вновь были обнаружены людьми. В результате люди предположили, что эти образцы на самом деле могут быть любопытны ученым.

Любопытно, что эти три образца до сих пор хранятся в коллекции Kew's Fungarium, хотя в данный момент она и закрыта для публики. Ученые до сих пор спорят, должны ли образцы хранится в Королевских ботанических садах. Однако, поскольку Деннис добавил этот новый вид в коллекцию, он, вероятно, навсегда останется в ней.

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Метки: Биолог   Прикол   гольф   грибы   мяч   шутка   
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4  комментария
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1k
Seryi_spb Час назад
Прекрасная шутка... глубоко одинокого человека.
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7k
perekrestok Минуту назад
Хорошо что шутка оказалась безвредной!
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4k
просто Дмитрий 6 минут назад
Пока есть лохи, дела у нас неплохи.....
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30k
Григорий Час назад
Известный в очень ограниченном кругу парень пошутил над друзьями. Им было слишком лень разбирать его шутку и она осталась незамеченной. Он тоже о ней забыл. Прошло 20 лет со времени его смерти и один из них догадался, после вывалил в интернет.
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