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Сообщество Без кота и жизнь не та 2466 постов • 522 подписчика подписаться
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Милая и забавная битва котят

Милая и забавная битва котят

Автор:
24 июня 2024 07:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   милота   сражение   
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Котята что-то не поделили и решили устроить драку, которую можно назвать одним из самых умилительных сражений. Забавная озвучка прилагается.

Котята всегда смешны и очаровательны, и пушистые комочки из этого видео очередное тому доказательство. Во время драки малыши смешно прыгали, перекатывались и махали друг на друга лапками. Наблюдать за таким «побоищем» одно удовольствие, ведь ни один боец на самом деле не стремился навредить противнику, а всего лишь играл и изо всех сил притворялся суровым и смелым хищником. Практически тигром.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   милота   сражение   
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1  комментарий
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мемфрид 8 минут назад
Придумали же этих кавыликов. Чем этим извращенцам не угодили кошки с нормальными лапами
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3718 постов (3688 в горячем)

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