Милая и забавная битва котят

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Котята что-то не поделили и решили устроить драку, которую можно назвать одним из самых умилительных сражений. Забавная озвучка прилагается.
Котята всегда смешны и очаровательны, и пушистые комочки из этого видео очередное тому доказательство. Во время драки малыши смешно прыгали, перекатывались и махали друг на друга лапками. Наблюдать за таким «побоищем» одно удовольствие, ведь ни один боец на самом деле не стремился навредить противнику, а всего лишь играл и изо всех сил притворялся суровым и смелым хищником. Практически тигром.
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