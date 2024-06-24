Милая и забавная битва котят

Котята всегда смешны и очаровательны, и пушистые комочки из этого видео очередное тому доказательство. Во время драки малыши смешно прыгали, перекатывались и махали друг на друга лапками. Наблюдать за таким «побоищем» одно удовольствие, ведь ни один боец на самом деле не стремился навредить противнику, а всего лишь играл и изо всех сил притворялся суровым и смелым хищником. Практически тигром.