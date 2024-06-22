Экоактивисты облили краской самолёт Тейлор Свифт

882
1
1
Члены Just Stop Oil решили отомстить певице за то, что она своими частыми перелётами загрязняет окружающую среду. Они выследили место посадки частного джета певицы, пробрались на закрытый аэродром и облили краской два воздушных судна. По итогу инцидента полиция задержала двух девушек.
Вот только оказалось, что ни один из самолётов звезде не принадлежал 😁
Источник:
Ссылки по теме:
- Покупатель попросил продавца показать нож и с помощью него ограбил магазин
- Парень с самодельным огнеметом напал на пациентов Королевской больницы в Ливерпуле
- Французские фермеры раскидали гнилое сено по McDonald’s
- Дикторы японского ТВ зачитывают криминальную сводку
- Ведущая новостей случайно съела муху в прямом эфире
Новости партнёров
реклама
Вообще экоактивист, это один из видов самого клинического еб.л.ана
"На большом воздушном шаре мандаринового цветаааа...." (с)