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Экоактивисты облили краской самолёт Тейлор Свифт

Экоактивисты облили краской самолёт Тейлор Свифт

Автор:
22 июня 2024 10:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   новости   облили краской самолёт   певица   тейлор свифт   экоактивисты   
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Члены Just Stop Oil решили отомстить певице за то, что она своими частыми перелётами загрязняет окружающую среду. Они выследили место посадки частного джета певицы, пробрались на закрытый аэродром и облили краской два воздушных судна. По итогу инцидента полиция задержала двух девушек.

Вот только оказалось, что ни один из самолётов звезде не принадлежал 😁


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Метки: Видео   новости   облили краской самолёт   певица   тейлор свифт   экоактивисты   
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11  комментариев
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17k
ss Час назад
Увидишь активиста, тем более "эко" - бей до полусмерти, чтобы оставшееся время его бесполезной жизни он работал только на таблетки.
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825
Игорь 2 минуты назад
Две дебилки с промытыми мозгами...
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8k
Умница-красавица 4 минуты назад
Предлагаю выдать каждой по флакончику жидкости для снятия лака и ватных дисков. Пускай оттирают. А то что-то докуя энергии у них
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2k
Shurovik 5 минут назад
Пора уже поставить знак равенства между "экоактивист" и "террорист". Ибо вся активность эти "активистов" направлена лишь на вред.
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19k
GROMOZEKA 14 минут назад
Экоактивисты облили самолёт краской, при производстве которой тоже загрязняется окружающая среда.
Вообще экоактивист, это один из видов самого клинического еб.л.ана
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17k
Алексей Полчаса назад
Ну ща значит запоет:
"На большом воздушном шаре мандаринового цветаааа...." (с)
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7k
Babangdida 51 минуту назад
Этой активистки два раза больше, чем Тейлор Суифт,
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1453 поста (1418 в горячем)

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