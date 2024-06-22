Экоактивисты облили краской самолёт Тейлор Свифт

Как на картине: путешествие по следам великих художников

Дикторы японского ТВ зачитывают криминальную сводку

На новогодней ярмарке в Бельгии на людей рухнула 20-метровая елка

Покупатель попросил продавца показать нож и с помощью него ограбил магазин

Парень с самодельным огнеметом напал на пациентов Королевской больницы в Ливерпуле

Французские фермеры раскидали гнилое сено по McDonald’s