На видео сняли фундаментальное отличие девочек от мальчиков

Мамы девочек и мальчиков в большинстве своем знают, в чем разница между их разнополыми детьми. Ведь не зря девочек называют «принцессами», потому что это нежные одухотворенные дети, которые стремятся к чему-то высокому. А мальчики… они, скажем так, просто познают новое. Даже там, где его не особо надо познавать.