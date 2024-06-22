FISHKINET
Сообщество Юмор 19007 постов • 3697 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
На видео сняли фундаментальное отличие девочек от мальчиков

На видео сняли фундаментальное отличие девочек от мальчиков

Автор:
22 июня 2024 09:29
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Реакция   Юмор   дети   забавно   милота   
2194
1
1

Мамы девочек и мальчиков в большинстве своем знают, в чем разница между их разнополыми детьми. Ведь не зря девочек называют «принцессами», потому что это нежные одухотворенные дети, которые стремятся к чему-то высокому. А мальчики… они, скажем так, просто познают новое. Даже там, где его не особо надо познавать.

В этом ролике показали, как это выглядит в жизни. Пока дочка дарила своей маме милый цветочек, сын сильно торопился вручить любимой мамочке… какашку. Мило, конечно, но не очень.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Реакция   Юмор   дети   забавно   милота   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
grigorenko vladislav 13 минут назад
Главное что от души! Важен не подарок, а внимание! Дарёному говну в зубы не смотрят! Подобное тянется к подобному! Что ещё добавить? Ах, да: устами младенца глаголет истина!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
DumDum 44 минуты назад
Цветочек через два дня завянет и всё. А какашка буде пахнуть ещё долго...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
713
Jimmy 46 минут назад
афтор наверно малолетка... пусть изучит понятие "фундаментальный"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
Тоша 2 часа назад
Ну по двум детям судить о всех остальных... Тем более аж прям "фундаментальное" отличие.
Моей сестре дочка дарила какашки, раздавленную полуразложившуюся мышь (или лягушку, не помню уже), цветочки, бабочек, гусениц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
homerchik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2501 пост (2443 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

506899



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Была такая Страна&nbsp;
Была такая Страна 
Набирающие популярность в сообществах
Ребята, женитесь на стюардессах
Ребята, женитесь на стюардессах
Обезьяны сбежали из тюрьмы и попытались захватить полицейское отделение
Обезьяны сбежали из тюрьмы и попытались захватить полицейское отделение
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#полиция#Юмор#новости#Еда#шоу бизнес#улыбнуло#позитив
#люди#животные#США#забавно#факты#сарказм#криминал#Россия#трейлер#милота
#в мире#интересное#кино#фильм#история#собака#Китай#Москва#СССР#женщины
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте Как нужно благодарить мужчин за подарки на 8 марта Как нужно благодарить мужчин за подарки на 8 марта Серьёзный разговор девочки с мамой Серьёзный разговор девочки с мамой Серьезный разговор двух маленьких мужчин Серьезный разговор двух маленьких мужчин

На что жалуетесь?

Вернуться