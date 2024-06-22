На видео сняли фундаментальное отличие девочек от мальчиков

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Мамы девочек и мальчиков в большинстве своем знают, в чем разница между их разнополыми детьми. Ведь не зря девочек называют «принцессами», потому что это нежные одухотворенные дети, которые стремятся к чему-то высокому. А мальчики… они, скажем так, просто познают новое. Даже там, где его не особо надо познавать.
В этом ролике показали, как это выглядит в жизни. Пока дочка дарила своей маме милый цветочек, сын сильно торопился вручить любимой мамочке… какашку. Мило, конечно, но не очень.
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Моей сестре дочка дарила какашки, раздавленную полуразложившуюся мышь (или лягушку, не помню уже), цветочки, бабочек, гусениц.