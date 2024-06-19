Траулер врезался в лодку с рыбаками

Возле побережья города Истборн (графство Восточный Суссекс, Британия) траулер врезался в небольшую лодку с двумя рыбаками. Момент столкновения попал на видео.
Видеокамера, установленная на лодке, запечатлела, как рыбаки пытались докричаться до капитана крупного судна. Однако это не помогло и траулер протаранил рыбацкое судёнышко.
Рыбаки после столкновения благополучно добрались до берега. Один из мужчин получил повреждение спины и спустя несколько месяцев подал в суд на компанию, которой принадлежал траулер.
По последним данным, у владельцев траулера временно забрали лицензию на осуществление рыболовного промысла в водах Ла-Манша.
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Зачем кричать?
Надо было телеграмму послать.
Придурки, блин
Заводи да сваливай поскорее