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Траулер врезался в лодку с рыбаками

Траулер врезался в лодку с рыбаками

Автор:
19 июня 2024 08:12
Метки: Видео   в мире   лодка   повезло   столкновение   траулер   
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Возле побережья города Истборн (графство Восточный Суссекс, Британия) траулер врезался в небольшую лодку с двумя рыбаками. Момент столкновения попал на видео.

Видеокамера, установленная на лодке, запечатлела, как рыбаки пытались докричаться до капитана крупного судна. Однако это не помогло и траулер протаранил рыбацкое судёнышко.

Рыбаки после столкновения благополучно добрались до берега. Один из мужчин получил повреждение спины и спустя несколько месяцев подал в суд на компанию, которой принадлежал траулер.

По последним данным, у владельцев траулера временно забрали лицензию на осуществление рыболовного промысла в водах Ла-Манша.

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Метки: Видео   в мире   лодка   повезло   столкновение   траулер   
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7  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Интересно, а долго ли завести лодочный мотор и отплыть на всякий случай на пару метров.
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5k
Барсук 3 минуты назад
Согласен, врезался... Этот вообще переехал

Ссылка www.youtube.com
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12k
BarOb 52 минуты назад
Могли бы пропустить но у них поклёвка
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19k
GROMOZEKA Час назад
« Видеокамера, установленная на лодке, запечатлела, как рыбаки пытались докричаться до капитана крупного судна.»

Зачем кричать?
Надо было телеграмму послать.
Придурки, блин

Заводи да сваливай поскорее
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Это истой же истории, когда фразу " не ссы ты, мы же переходим по зебре" начинаешь говорить на зебре а заканчиваешь у апостола Петра....
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3710 постов (3678 в горячем)

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