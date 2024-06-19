Траулер врезался в лодку с рыбаками

Видеокамера, установленная на лодке, запечатлела, как рыбаки пытались докричаться до капитана крупного судна. Однако это не помогло и траулер протаранил рыбацкое судёнышко.

Рыбаки после столкновения благополучно добрались до берега. Один из мужчин получил повреждение спины и спустя несколько месяцев подал в суд на компанию, которой принадлежал траулер.

По последним данным, у владельцев траулера временно забрали лицензию на осуществление рыболовного промысла в водах Ла-Манша.