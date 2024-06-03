Экстремальный подъём на гору в Китае

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Гора в Китае, на покорение которой потребуется много сил и терпения. Спускаться с неё наверняка еще веселее.
У многих Китай ассоциируется в первую очередь с огромными мегаполисами и не прекращающими свою работу заводами. Однако эта страна также богата различными интересными достопримечательностями и впечатляющими природными памятниками.
Например, на видео перед вами гора Данься. И чтобы покорить ее вершину, вам понадобиться очень много сил и терпения. Ведь путь наверх идет не по извилистой горной тропе, а напрямую к вершине горы.
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