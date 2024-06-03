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Экстремальный подъём на гору в Китае

Экстремальный подъём на гору в Китае

Автор:
03 июня 2024 07:30
Метки: Видео   Китай   в мире   гора   подъем   туризм   
1134
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1

Гора в Китае, на покорение которой потребуется много сил и терпения. Спускаться с неё наверняка еще веселее.

У многих Китай ассоциируется в первую очередь с огромными мегаполисами и не прекращающими свою работу заводами. Однако эта страна также богата различными интересными достопримечательностями и впечатляющими природными памятниками.

Например, на видео перед вами гора Данься. И чтобы покорить ее вершину, вам понадобиться очень много сил и терпения. Ведь путь наверх идет не по извилистой горной тропе, а напрямую к вершине горы.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   в мире   гора   подъем   туризм   
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8  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Что то мне подсказывает спуск будет сложнее в разы .
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131
Иван Сивиркин Минуту назад
Статистику б по несчастным случаям
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2k
rudenkov 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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10k
Alex 50 минут назад
Да ну, на хер...
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11k
Vacony Час назад
..как вниз то...
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326
Joe Vacony 48 минут назад
Ааа-а-а-а.......
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5k
Горожанин 2 часа назад
Это что, девчонка!?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3685 постов (3654 в горячем)

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