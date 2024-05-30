Родители пытаются найди своего ребёнка по глазам

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В китайских детских садах набирает популярность новая игра. Родители ищут своих детей по глазам за маской. Сделать это не так уж и просто.
Задача не из лёгких. А вы бы смогли найти своих детей по глазам?
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