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Родители пытаются найди своего ребёнка по глазам

Родители пытаются найди своего ребёнка по глазам

Автор:
30 мая 2024 07:49
Метки: Видео   Китай   в мире   дети   игра   маска   
869
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1

В китайских детских садах набирает популярность новая игра. Родители ищут своих детей по глазам за маской. Сделать это не так уж и просто.

Задача не из лёгких. А вы бы смогли найти своих детей по глазам?

Источник:

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Метки: Видео   Китай   в мире   дети   игра   маска   
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5  комментариев
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2k
Шерхан 37 минут назад
Китайцы. По глазам. Ну-ну!
А кого не угадают отправляются шить кроссовки найк?
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3k
Старожил 7 минут назад
Их и без маски не различишь
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6k
sumrаknn 22 минуты назад
я своего узнал бы по царапинам на пятачке
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3709 постов (3624 в горячем)

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