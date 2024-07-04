Последствия падения с самоката

FISHKINET
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем... Ритмы Африки: студенты из Мали зажгли на выпускном в челябинском училище Ритмы Африки: студенты из Мали зажгли на выпускном в челябинском... Самые смешные ценники: 30 примеров абсурда в магазинах Самые смешные ценники: 30 примеров абсурда в магазинах Тренд пластической хирургии набирает обороты — носы, как у грызунов Тренд пластической хирургии набирает обороты — носы, как у грызунов В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания шариатских патрулей В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания... В Москве курьер спас мальчика, которого незнакомец тащил за руку в кусты В Москве курьер спас мальчика, которого незнакомец тащил за руку в... Женщина напала на ютубера после того, как он снял ее на видео Женщина напала на ютубера после того, как он снял ее на видео Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, внезапно вырос с 3% до 30% Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, внезапно... 18 животных, у которых только вчера не было дома 18 животных, у которых только вчера не было дома "Я тебе не братан! Давай, собирай!": житель Москвы заставил двух мигрантов убрать осколки разбитых ими бутылок "Я тебе не братан! Давай, собирай!": житель Москвы заставил двух... В Москве крановщик скончался прямо на рабочем месте и чтобы достать его из кабины, пришлось вызвать спасателей В Москве крановщик скончался прямо на рабочем месте и чтобы... Шалость не удалась: в Краснодаре 7-летний мальчик пописал на кнопки в лифте и застрял Шалость не удалась: в Краснодаре 7-летний мальчик пописал на... Федерация бокса приостановила лицензию лиги Hardcore из-за экстремистского высказывания участника турнира Федерация бокса приостановила лицензию лиги Hardcore из-за... "За смену с 9 до 21 получила 200 рублей": первая работа в подростковом возрасте "За смену с 9 до 21 получила 200 рублей": первая работа в... Продавец китайской автокомпании BYD Denza попросил клиента не трогать руль и тормоз, чтобы показать великолепные возможности автопилота Продавец китайской автокомпании BYD Denza попросил клиента не... Не надо забывать о том, что на воде тоже имеются свои мотоциклисты Не надо забывать о том, что на воде тоже имеются свои мотоциклисты В Подмосковье взорвалась палатка с шаурмой В Подмосковье взорвалась палатка с шаурмой В тамбовском медицинском колледже отреагировали на пламенную речь выпускницы после визита министра и губернатора В тамбовском медицинском колледже отреагировали на пламенную речь... Скрины из соцсетей&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Скрины из...
Главная > Видео
Последствия падения с самоката

Последствия падения с самоката

Автор:
04 июля 2024 10:26
Метки: Видео   Девушка   Улыбка   зубы   падение   последствия   самокат   
1869
1
1

Девушка показала на что похожи её зубы после падения с самоката. Теперь героине ролика придётся на долгое время расстаться с красивой улыбкой.

Предварительный итог неудачных покатушек : 4 года на восстановление и счет на $7-8 долларов (около 700 тысяч рублей).

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Девушка   Улыбка   зубы   падение   последствия   самокат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
GROMOZEKA 2 часа назад
Будет ли это уроком, для тупой пецды?
Сомневаюсь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
948
cdzpm 20 минут назад
Зубы бесплатно даются два раза в жизни! Нужно беречь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96k
Штирлиц 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ультратрахуил 44 минуты назад
Всем самокатчикам и прочим скутерастам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
573
Человек Наблюдающий 49 минут назад
Всех бы самокатчиков к стоматологу и проктологу отправил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Тяжолый Орк Ест Детей 51 минуту назад
"контент"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3747 постов (3713 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

671148



Другие посты автора
Популярное
Первой покупательницей новейшего Bugatti Turbillon стала Елена Зеленская
Первой покупательницей новейшего Bugatti Turbillon стала Елена Зеленская
Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле выглядит Бог
Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле выглядит Бог
Набирающие популярность
Исторические объекты энергетики Москвы, которые сохранились, но сменили назначение
Исторические объекты энергетики Москвы, которые сохранились, но сменили назначение
Впервые доказан перелет бабочек через Атлантический океан
Впервые доказан перелет бабочек через Атлантический океан
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#забавно#кино#интересное#Москва#собака#Ynews#авария
#в мире#интересно#Китай#история#фильм#полиция#Реакция#Россия#кошка#запрет
#животные#Прикол#позитив#Юмор#кот#улыбнуло#новости#трейлер#дети#работа
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Несчастливое место для самокатчиков Несчастливое место для самокатчиков Нашествие самокатов в Санкт-Петербурге Нашествие самокатов в Санкт-Петербурге В Краснодаре парень на электросамокате сбил девочку В Краснодаре парень на электросамокате сбил девочку Важное весеннее напоминание Важное весеннее напоминание Если бы у самокатчиков был свой гимн Если бы у самокатчиков был свой гимн

На что жалуетесь?

Вернуться