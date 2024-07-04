Последствия падения с самоката

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Девушка показала на что похожи её зубы после падения с самоката. Теперь героине ролика придётся на долгое время расстаться с красивой улыбкой.
Предварительный итог неудачных покатушек : 4 года на восстановление и счет на $7-8 долларов (около 700 тысяч рублей).
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