Женщина использовала посудомоечную машину для приготовления рыбы

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Женщина, показала, как готовила рыбу методом су-вид в посудомоечной машине. Карательная кулинария в действии.
Женщина заявила, что получилось вкусно. Ждём от хозяюшки видео с приготовлением яичницы на утюге и шашлыка на фене.
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Ролик скорее развлекательный, чем руководство к действию. Но уже второй день некоторые на го-но исходят и повторяют "успешные" шутки из других аналогичных постов. Как один альтернативно одаренный про стиральную машину, например.