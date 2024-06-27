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Женщина использовала посудомоечную машину для приготовления рыбы

Женщина использовала посудомоечную машину для приготовления рыбы

Автор:
27 июня 2024 10:14
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Посудомоечная машина   люди   рыба   су-вид   
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Женщина, показала, как готовила рыбу методом су-вид в посудомоечной машине. Карательная кулинария в действии.

Женщина заявила, что получилось вкусно. Ждём от хозяюшки видео с приготовлением яичницы на утюге и шашлыка на фене.

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Метки: Видео   Еда   Посудомоечная машина   люди   рыба   су-вид   
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18  комментариев
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129k
Аааа 2 часа назад
В этом пакете ей проще было рыбу в чайник сложить. На многих "умных" чайниках можно 70 градусов выставить
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315
Van Freeman 8 минут назад
Ссылка youtu.be
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65k
Олег 13 минут назад
перед употреблением прополоскать в унитазе и можно сына кормить
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13k
Б.Касторский 22 минуты назад
Не понимаю гнева некоторых комментаторов. Пакет для су-вид очень прочный и загрязнения не попадут. Посудомоечная машина действительно разогревает воду и способна приготовить блюдо.
Ролик скорее развлекательный, чем руководство к действию. Но уже второй день некоторые на го-но исходят и повторяют "успешные" шутки из других аналогичных постов. Как один альтернативно одаренный про стиральную машину, например.
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19k
Михаил Гривин Полчаса назад
Даю наводку: стиралка может воду греть до 90 градусов. И перемешивать тоже может. Такой простор для фантазии...
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11k
Олегbl4 Полчаса назад
Тема с су-видом ещё лет 5-6 назад форсилась среди всяких кулинарных блогеров.
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3k
Duke_kir 43 минуты назад
это не новость, некоторые так делают, но я не знаю - зачем? мне духовка больше нравится
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12k
Летучий Мыш Час назад
А почему в духовке нельзя так же сделать ?
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Накуя? Ставлю под сомнение вменяемость данного персонажа.
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957
skorpin 2 часа назад
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8k
rutt 2 часа назад
Страшно представить что она с миксером делает....
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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