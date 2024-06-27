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Культурный шок из Таиланда

Культурный шок из Таиланда

Автор:
27 июня 2024 10:08
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Таиланд   культурный шок   люди   пинг-понг   треш   шоу   
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Российская туристка сходила на популярное шоу в Таиланде с безобидным названием «пинг-понг шоу», на котором творится настоящий треш.

Если ехать в Таиланд, то только ради этого!)


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Видео   Таиланд   культурный шок   люди   пинг-понг   треш   шоу   
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19  комментариев
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3k
Диагноз 2 часа назад
Бывал в Таиланде, ходил на исторические шоу, слоны там всякие, танцы и прочее. Фермы змеиные и крокодиловые. Фрукты там божественные. Океан теплый. А это видео из серии: Тетя разбегается и прыгает лицом в какахи, потом выковыривает их из глаз и удивляется, что г0вном воняет...
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1k
Alexandr 15 минут назад
У неё неплохо получается, представление как живое перед глазами.
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1k
DuckTales 19 минут назад
типа она не знала куда шла ...
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2k
CAIIIKA1908 22 минуты назад
Подумаешь, попугайчика достала, вот если бы ежика...
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63k
turyst 23 минуты назад
Судя по её жестам и телодвижениям, это она была той бабой на сцене.

Ну или очень туда хотела.



Блогеры, они такие... Блогеры...
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 Полчаса назад
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319
Евгений Бобр 47 минут назад
Я ходил там другое было!)
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4k
cnob7 51 минуту назад
что вы от Тайланда хотите. там мужики как бабы и бабы как мужики
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19k
ron 2 часа назад
по глазам вижу - понравилось)
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63k
dima423 2 часа назад
ХЗ был я на этом шоу лет 10 назад, не понимаю чего ее так шокировало... Я когда шел именно это и ожидал увидеть)
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3k
Александр 2 часа назад
фигня)) с бывшей поехали в Тай, пошли на шоу, нам его в гостинице так нахваливали))) шоу было конечно, только там трансы друг с другом дергались под музыку.
мы и остальные русские туристы были в а*уе и начали уходить по барам, а другим европейским туристам норм, они остались)
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40k
Александр 2 часа назад
сама то участвовала?
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4k
iovan2011 2 часа назад
Чем это быдло лучше чем Шоу?
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12k
Vacony 2 часа назад
где этот мем - фу какая мерзость, и смотрит дальше... ?
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Prostoilogin
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  • 2509 постов (2447 в горячем)

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