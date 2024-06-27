Культурный шок из Таиланда

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Российская туристка сходила на популярное шоу в Таиланде с безобидным названием «пинг-понг шоу», на котором творится настоящий треш.
Если ехать в Таиланд, то только ради этого!)
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Ну или очень туда хотела.
Блогеры, они такие... Блогеры...
мы и остальные русские туристы были в а*уе и начали уходить по барам, а другим европейским туристам норм, они остались)