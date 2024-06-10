Жители Вьетнама наблюдали редкое природное явление

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Примерно так выглядит иризация (радужность) облаков — мелкие капли воды или кристаллы льда преломляют и рассеивают солнечный свет, окрашивая облака в спектральные цвета.
Природа никогда не перестанет поражать нас своими новыми «спецэффектами». Когда, казалось бы, мы видели все, она выкидывает что-то новенькое, необычное и экстраординарное.
Например, в этом ролике показали огненную радугу, точнее, иризацию облаков. Она появляется, когда мелкие капли воды или кристаллы льда преломляют и рассеивают солнечный свет, создавая радужные оттенки.
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