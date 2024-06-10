Жители Вьетнама наблюдали редкое природное явление

FISHKINET
Xiaomi SU7 протестировали в AnTuTu и сравнили с другими автомобилями Xiaomi SU7 протестировали в AnTuTu и сравнили с другими автомобилями Не эскорт, а имидж-модель Не эскорт, а имидж-модель Делай, как Байден: президент США попытался сесть на несуществующий стул - и породил настоящий флешмоб Делай, как Байден: президент США попытался сесть на несуществующий... Демотиваторов пост: "Счастье есть!" Демотиваторов пост: "Счастье есть!" Последний путь "спортсмена" Последний путь "спортсмена" 10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые 10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые Воскресный улыбатор Воскресный улыбатор В Петербурге ребенок погиб из-за женщины, которая не захотела уступать дорогу машине скорой помощи В Петербурге ребенок погиб из-за женщины, которая не захотела... "Дети в шоке". В Новоуральске машина ДПС сбила байк с детьми 13-ти и 8 лет "Дети в шоке". В Новоуральске машина ДПС сбила байк с детьми 13-ти... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Лидер рок-группы "Пасека" тяжело ранил ножом главу АНО "Цифровые платформы" и убил его друга Лидер рок-группы "Пасека" тяжело ранил ножом главу АНО "Цифровые... Харизматичный и пластичный охранник Харизматичный и пластичный охранник Как снимали фильм "Королева бензоколонки": 18 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Королева бензоколонки": 18 интересных фактов о... Женщина на маленькой красненькой машинке заблокировала дорогу скорой помощи Женщина на маленькой красненькой машинке заблокировала дорогу... 13 человек, которые показали чудо преображения 13 человек, которые показали чудо преображения Петербужцы жарили мясо на фоне надвигающегося смерча Петербужцы жарили мясо на фоне надвигающегося смерча Эффект первого глотка Эффект первого глотка Матка берёт своё войско, чтобы основать новый улей: самое интересное время в жизни пчёл Матка берёт своё войско, чтобы основать новый улей: самое...
Главная > Видео
Жители Вьетнама наблюдали редкое природное явление

Жители Вьетнама наблюдали редкое природное явление

Автор:
10 июня 2024 13:02
Метки: Видео   Вьетнам   в мире   интересно   иризация   природное явлени   
849
1
1

Примерно так выглядит иризация (радужность) облаков — мелкие капли воды или кристаллы льда преломляют и рассеивают солнечный свет, окрашивая облака в спектральные цвета.

Природа никогда не перестанет поражать нас своими новыми «спецэффектами». Когда, казалось бы, мы видели все, она выкидывает что-то новенькое, необычное и экстраординарное.

Например, в этом ролике показали огненную радугу, точнее, иризацию облаков. Она появляется, когда мелкие капли воды или кристаллы льда преломляют и рассеивают солнечный свет, создавая радужные оттенки.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Вьетнам   в мире   интересно   иризация   природное явлени   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4019 постов (4011 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

798098



Другие посты автора
Популярное
"Вот и живите теперь с этим!": артист, озвучивающий смазливых корейских мальчиков из дорам, показал себя
"Вот и живите теперь с этим!": артист, озвучивающий смазливых корейских мальчиков из...
Режим "толерантность" включён на максимум: в Мэриленде выбрали новую королеву красоты, и это не женщина
Режим "толерантность" включён на максимум: в Мэриленде выбрали новую королеву красоты,...
Набирающие популярность
ФотоВсячина
ФотоВсячина
&nbsp;Намешалось&nbsp;
 Намешалось 
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Юмор#новости#авто аварии#собака#машина#автомобили#кот#подборка
#в мире#люди#забавно#Прикол#США#преступление#ДТП#Россия#кошка#умора
#животные#СССР#факты#интересно#автомир#Япония#аварии#фильм#Реакция#убийство
Xiaomi SU7 протестировали в AnTuTu и сравнили с другими автомобилями Xiaomi SU7 протестировали в AnTuTu и сравнили с другими автомобилями Парень решил поджечь предмет интерьера в кафе Парень решил поджечь предмет интерьера в кафе Загадочное чёрное кольцо в небе над Вьетнамом Загадочное чёрное кольцо в небе над Вьетнамом Меткий турист не даёт скучать участнику аттракциона Меткий турист не даёт скучать участнику аттракциона Как переходят дорогу во Вьетнаме Как переходят дорогу во Вьетнаме Неудачный день водителя бетономешалки Неудачный день водителя бетономешалки

На что жалуетесь?

Вернуться