Жители Вьетнама наблюдали редкое природное явление

Природа никогда не перестанет поражать нас своими новыми «спецэффектами». Когда, казалось бы, мы видели все, она выкидывает что-то новенькое, необычное и экстраординарное.

Например, в этом ролике показали огненную радугу, точнее, иризацию облаков. Она появляется, когда мелкие капли воды или кристаллы льда преломляют и рассеивают солнечный свет, создавая радужные оттенки.