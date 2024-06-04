Как передвигается габонская гадюка

3803
1
1
Габонская гадюка имеет репутацию очень медлительной змеи. Она очень необычно передвигается — так, будто бы она не ползает, а ходит. Для этого хищница использует свои рёбра.
Выглядит странно и немного жутковато
Несмотря на свою неторопливость, пухленькое тельце и неохотную реакцию на внешние раздражители, габонская гадюка является очень опасным животным.
Источник:
Ссылки по теме:
- Трёхдневное лечение водкой не спасло москвича от укуса гадюки
- Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора
- Астраханец решил показать фокус с проглатыванием змеи, но перепутал ужа с гадюкой
- Что делать, если вы встретили змею?
- Медик Калининского района рассказала про встречу с гадюкой и напомнила о первой помощи
Новости партнёров
реклама