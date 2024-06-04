Океаническая стеклянная сфера, которая светится в темноте

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Тематическая сфера из стекла, созданная с любовью. Любители морской флоры и фауны точно оценят труды умельцев.
Впечатляющий результат
Приятно посмотреть на работу профессионалов.
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