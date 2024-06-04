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Океаническая стеклянная сфера, которая светится в темноте

Океаническая стеклянная сфера, которая светится в темноте

Автор:
04 июня 2024 07:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   в мире   интересно   мастер   стекло   сфера   
1517
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Тематическая сфера из стекла, созданная с любовью. Любители морской флоры и фауны точно оценят труды умельцев.

Впечатляющий результат

Приятно посмотреть на работу профессионалов.

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Метки: Видео   в мире   интересно   мастер   стекло   сфера   
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6  комментариев
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3k
Звёздный странник 2 часа назад
В начале - огромный Чупа-Чупс, в конце - мини-вселенная как из фильма "Люди в чёрном".
Круто
Класс
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2k
Дмитрий 5 минут назад
А точно сфера? Это тупой переводчик или неуч, не отличающий тело от поверхности?
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3k
Сергей 8 минут назад
На нетфликсе шоу было, про стеклодувов. Рекомендую.
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11k
Алексей Полчаса назад
Все что светится само по себе в темноте уже вызывает большой вопрос Посуда Кюри до сих пор светится
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3k
Ежик Полчаса назад
Вот это да! Красота какая получилась! Молодцы ребята. Знают своё дело)))
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34k
Slonyash 57 минут назад
Красота!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3309 постов (3250 в горячем)

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