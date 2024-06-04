Океаническая стеклянная сфера, которая светится в темноте

Зачем в Японии построили деревню-фонтан

Полицейские выстроились в «живые стены», чтобы облегчить движение транспорта и пешеходов

Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью

Женщине вернули потерянный 40 лет назад бумажник с документами

Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии