«Мяудулятор»: оригинальное дополнение к музыкальным инструментам

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В сети набирает популярность устройство под названием мяудулятор. Оно превращает звуки музыкальных инструментов в кошачье мяуканье.
Продаётся устройство за 199 долларов (около 18 тысяч рублей).
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