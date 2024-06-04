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«Мяудулятор»: оригинальное дополнение к музыкальным инструментам

«Мяудулятор»: оригинальное дополнение к музыкальным инструментам

Автор:
04 июня 2024 07:25
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Мяудулятор   Прикол   кот   кошка   музыкальный инструмент   мяуканье   
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В сети набирает популярность устройство под названием мяудулятор. Оно превращает звуки музыкальных инструментов в кошачье мяуканье.

Продаётся устройство за 199 долларов (около 18 тысяч рублей).

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Метки: Видео   Мяудулятор   Прикол   кот   кошка   музыкальный инструмент   мяуканье   
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1  комментарий
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Харон ( Χάρων) 40 минут назад
Хрень полная, но последний инструмент заинтриговал...
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Себастьян Перейра
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