Американский турист провалился в канализацию и бродил там более 7 часов

Говоря через переводчика, мужчина рассказал, что около полудня случайно попал в другую канализацию на Джомтьене. Он не знал точного места, где упал, но рассказал, как часами бродил по грязной канализации в поисках выхода, пока не услышал голоса людей сверху. В этот момент он позвал на помощь.