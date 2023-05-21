Американский турист провалился в канализацию и бродил там более 7 часов

Местные жители Паттайи и спасатели спасли незадачливого американца, который упал и застрял в канализации прошлой ночью, 16 мая. Мужчина сказал, что упал в канализацию около полудня и бродил там несколько часов.
На месте происшествия толпа жителей Паттайи пыталась открыть крышку канализации, чтобы помочь застрявшему внутри человеку, который, похоже, был иностранцем. Совместными усилиями спасатели и жители сняли покрытие и успешно извлекли человека из канализации шириной примерно 60 см и глубиной 1,5 метра.
Пострадавший действительно был иностранцем, но не смогли сразу установить его имя, хотя и заявили, что он гражданин США. По словам спасателей, жертва выглядела растрепанной, дезориентированной и очень усталой.
Говоря через переводчика, мужчина рассказал, что около полудня случайно попал в другую канализацию на Джомтьене. Он не знал точного места, где упал, но рассказал, как часами бродил по грязной канализации в поисках выхода, пока не услышал голоса людей сверху. В этот момент он позвал на помощь.
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хотя какая разница...