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Американский турист провалился в канализацию и бродил там более 7 часов

Американский турист провалился в канализацию и бродил там более 7 часов

Автор:
21 мая 2023 09:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Нововсти   америка   в мире   видео   канализация   провалился   турист   фото   
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Местные жители Паттайи и спасатели спасли незадачливого американца, который упал и застрял в канализации прошлой ночью, 16 мая. Мужчина сказал, что упал в канализацию около полудня и бродил там несколько часов.

На месте происшествия толпа жителей Паттайи пыталась открыть крышку канализации, чтобы помочь застрявшему внутри человеку, который, похоже, был иностранцем. Совместными усилиями спасатели и жители сняли покрытие и успешно извлекли человека из канализации шириной примерно 60 см и глубиной 1,5 метра.

Пострадавший действительно был иностранцем, но не смогли сразу установить его имя, хотя и заявили, что он гражданин США. По словам спасателей, жертва выглядела растрепанной, дезориентированной и очень усталой.

Говоря через переводчика, мужчина рассказал, что около полудня случайно попал в другую канализацию на Джомтьене. Он не знал точного места, где упал, но рассказал, как часами бродил по грязной канализации в поисках выхода, пока не услышал голоса людей сверху. В этот момент он позвал на помощь.

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Метки: Нововсти   америка   в мире   видео   канализация   провалился   турист   фото   
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10  комментариев
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3k
poбт 45 минут назад
не пойму
он весь в говне или татухах?
хотя какая разница...
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2k
Василий Афиногенов Час назад
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Василий Афиногенов Час назад
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82
Homefighter Час назад
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8k
Trenzel2003 Час назад
Символично! Американский турист и канализация. По моему они созданы друг для друга. И им было суждено встретиться.
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14k
котегRUS Час назад
по синькой или нарк свалился...
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11k
Андрей Ма-С Час назад
сколько не смотрел так толком и не понял , это он так испачкался или партаки по всему телу?
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