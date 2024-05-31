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Редкая порода кур Донг Тао

Редкая порода кур Донг Тао

Автор:
31 мая 2024 07:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Вьетнам   Донг Тао   животные   курица   куры   
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Птица Донг Тао, также известная как «курица-дракон», является довольно популярной вьетнамской породой куриц. Она ценится за свое мясо, а также за уникальный внешний вид.

Как же мощны её лапищи. Гены динозавров дают о себе знать.

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Метки: Видео   Вьетнам   Донг Тао   животные   курица   куры   
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1  комментарий
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Карл Карл 45 минут назад
интересно, у нас разводить можно?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3680 постов (3649 в горячем)

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