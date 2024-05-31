Редкая порода кур Донг Тао

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Птица Донг Тао, также известная как «курица-дракон», является довольно популярной вьетнамской породой куриц. Она ценится за свое мясо, а также за уникальный внешний вид.
Как же мощны её лапищи. Гены динозавров дают о себе знать.
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