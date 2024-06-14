Необычная подача напитка в японском баре

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На какие только шоу не готовы порой заведения для привлечения клиентов. Взгляните на оригинальный способ подачи напитков в одном из баров Токио.
В погоне за клиентом многие рестораны и кафе придумывают оригинальные и порой даже немного безумные способы подачи различных блюд или напитков. И огненный трюк в баре Токио тому доказательство.
Для подачи спиртных напитков они используют огненное шоу. Немного знаний химии, ловкости рук и бокал буквально проходит через огненную стену прямо к вам на барную стойку.
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