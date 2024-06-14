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Необычная подача напитка в японском баре

Необычная подача напитка в японском баре

Автор:
14 июня 2024 07:14
Метки: Видео   Япония   бар   в мире   необычно   токио   
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На какие только шоу не готовы порой заведения для привлечения клиентов. Взгляните на оригинальный способ подачи напитков в одном из баров Токио.

В погоне за клиентом многие рестораны и кафе придумывают оригинальные и порой даже немного безумные способы подачи различных блюд или напитков. И огненный трюк в баре Токио тому доказательство.

Для подачи спиртных напитков они используют огненное шоу. Немного знаний химии, ловкости рук и бокал буквально проходит через огненную стену прямо к вам на барную стойку.

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Метки: Видео   Япония   бар   в мире   необычно   токио   
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1  комментарий
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БамбарбияКиргуду 51 минуту назад
А где там стена огня?Это импотент какой то,а не огонь.Короче,спец эффект никакой.
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