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Как бороться с шумными соседями

Как бороться с шумными соседями

Автор:
07 февраля 2024 11:03
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   идея   конфликт   креатив   лай собаки   соседи   шум   
8237
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Шумные соседи это большая проблема, особенно если они не понимают нормальных слов и просьб вести себя потише. Что с ними делать такими? Полицию вызывать не хочется, ведь это грубая и крайняя мера, а по-хорошему не получается. Должен быть какой-то выход.

Метод просто гениальный. Но использовать его лучше в крайнем случае, когда толерантные способы взаимодействия с соседями не действуют.


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Метки: Видео   идея   конфликт   креатив   лай собаки   соседи   шум   
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71  комментарий
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3k
дед Сергей 5 часов назад
у меня дом маленький, два этажа. соседи сверху своего мелкого учили на пианино играть, в основном с 8.00 утра в субботу и воскресенье. так если бы он учился, то я бы потерпел, но на протяжении трех лет играл один куплет по два часа. причем играл с ошибками. ходил разговаривать, так мне сказали типа ребенок ему надо чем то заниматься и вообще шел бы я отсюда. они не работают и целый день дома. Так я на каждую батарею привязал по гайке на веревочке с игрушкой для котика. И пока мы на работе мои коты дубасят гайкой по батарее. Я тоже сказал, что им играть надо. Хватило недели.
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1k
Kra 4 минуты назад
Мстить соседям сверху чревато, ибо..."вода всегда дырочку найдет"
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7k
Евгений Д 42 минуты назад
Прижать к перекрытиям генератор низкочастотных колебаний.
Некоторый диапазон низких колебаний отрицательно влияет на живые организмы человеков
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19k
Анонимный ТреZвенник 52 минуты назад
Мультфильм "История одного преступления" 1962г. Актуален до сих пор.
Ссылка www.youtube.com
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633
Дмитрий Базурин Час назад
Бесконечная война, соседи тоже что нибудь придумают в отместку!
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5k
Мухамедов Александр Ашурович Час назад
Была в своё время такая проблема, соседи алконавты, каждый вечер устраивали пьянку и танцы, и так часов до двух ночи, просто разговоры и участковый не помог, зато очень хорошо справилась бригада помощников, вломились в квартиру, в разгар веселья, всё что можно покрушили, ну и заодно гостей и хозяев отправили в больничку, в отделение травмы(челюстно-лицевое и сочетанные травмы) и потом на протяжении 3 лет, которые я ещё там жил, была тишь и благодать.....время тогда было не простое на дворе 1994 год
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441
Человек Наблюдающий 2 часа назад
Это рабочая штука! Лично проверял!
Называется виброколонка. Главное сделать всё правильно! Нужно сильно прижать в потолок или стену, иначе звук пойдет к вам тоже. Она долбит басами, поэтому врубайте треки с хорошими низами, или эквалайзером выставляйте низы на макс, а серидину и верх в ноль.
Мне очень помогло. Алиэкспресс в помощь. На 10-15вт
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402
dm.star2011 2 часа назад
при чудесной слышимости в панельках и особенно в монолите звук может приходить откуда угодно. хоть через 2 этажа по диагонали.у нас соседка звонит ругается на то,что мы шумим. а я точно знаю,что это не у нас и сам слышу шум.тоже обещала ментов вызвать.

Ссылка www.youtube.com
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5
Завод 2 часа назад
У меня та же проблема, пол года назад въехала семейка у них 2 ребенка , внешне 4 и 5 лет, эти детки такое творят, особенно 4-х летний.... всё можно потерпеть, кода кто-то сверлит или стучит, когда совсем маленький ревёт... терпимо.... но что творят ЭТИ двое. Люстра дрожит без остановки, у телека звук 5 раз прибавляем... терпели, терпели...пошли разговаривать. Время пол 11 вечера, "детишки" играют. А игра заключается в том, что эти сопли, как идиоты бегут в одну комнату, потом в другою, потом прыг скок над люстрой и заново. Ощущение бегают на пятках или в подковах. Грохот, жесть. Короче вышел ЯЖЕОТЕЦ- мы нормально себя ведем, время еще мало, хотим и бегаем, я на своих детей шикать не буду и просто закрыл дверь. На Новый год вообще была жопа....звонят знакомые, родственники поздравить и первое, что спрашивают, что у нас происходит? - грохот, шум, ор....а это не у нас, а этажом выше!!! В итоге психанула, написала заявление в полицию....10 дней, эти мрази словно сдохли...тишина была, оказалось умеют тихо играть. Но смотрю сейчас уже их отпускает и снова начинается дурдом. Но больше меня бесит, что эти [мат] на улице не бегают вообще!!! Выходят на улицу и просто сука высший свет, всё спокойно и размеренно. Такой скот надо в вольер селить, у них отсутствует понимание, что это многоквартирный дом и что нужно осознавать, что они не одни, где-то пожилые, где-то грудные детки, а где-то люди, которые работают по сменно. Почитала коменты на разных сайтах по поводу таких ситуаций и столько мамашек пишет....понять, простить, они же ангелочки....У меня то-же есть ребенок, но он себя так не ведет!!! Очень сильно хочется побеситься...вперёд на улицу! когда кто-то говорит, это ГИПЕРАКТИВНОСТЬ....нет!!!!, это ГИПЕРНЕВОСПИТАННОСТЬ!!!!!!!!!!
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441
Человек Наблюдающий Завод Час назад
Подарите им счастье)) Всего 400р/шт и восторг обеспечен) У меня аналогичный трабл был. И детям моим было тогда 3года, и второму 2 месяца-они аж просыпались от грохота копыт этих высерков.. Пользуйтесь и наслаждайтесь))
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428
Тоша Завод 36 минут назад
Такая же семейка была, скакали так что у меня ложка в кружке дребезжала от их скачков и пару раз ваза падала. Дети их бегали от дивана к дивану и с них прыгали на пол
Потом съехали, заселилась парочка молодых, там уже они друг за другом в порыве страсти бегали, через пол года насытились друг другом, терпимо стало))
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861
AlexWoyz 3 часа назад
не дай Бог таких соседей..
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1k
Ugo 3 часа назад
"Полицию вызывать не хочется, ведь это грубая и крайняя мера" - я вас умоляю! Полиция ничего не сделает. Абсолютно. Им даже дверь не откроют, и они постоят и уйдут. Они же рекомендуют написать заявление учасковому, лучше коллективное.
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441
Человек Наблюдающий Ugo Час назад
во истину
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3k
alex 3 часа назад
У меня соседи очень любили Кадышеву! Теперь любят Metallica и Nightwish!
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4k
Ухалус Посовиномус 3 часа назад
И если такое включить в монолитном доме, а таких сейчас мало не 100% новостроек, то к горе-мстителю придет бить морду не только весь его подъезд, но и минимум треть соседнего...
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441
Человек Наблюдающий Ухалус Посовиномус Час назад
не найдут
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650
vozmez_die 3 часа назад
У нас в крыле (четыре квартиры) один сосед мусорщик-соберун. Иногда вонища стоит невыносимая. Бить старика- не вариант. Как с ним бороться?
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428
Тоша vozmez_die Полчаса назад
Были случаи, что выселяли в другое жилье таких соседей, но это надо пройти 9 кругов ада и вернутся от туда живым. Быть готовым, что эта канитель может затянуться на год, может на два. Чем больше жителей такого дома участвуют, тем лучше. Не важно живьем они участвуют или в виде подписей в коллективной жалобе.
Обращаться в:
управляющая компанию
роспотребнадзор
санэпидемстанция
участковый
полиция
администрация муниципального образования
суд
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428
Тоша vozmez_die 19 минут назад
Ещё плюсом подключить СМИ
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766
Ринат Фамутдинов 4 часа назад
Был сосед, правда он в соседнем подъезде жил... стена общая... И гонял на своём муз. центре всякую херню круглосуточно... Пытался с ним говорить, увы, не получилось. Ну, подключил колонки (35АС-212), усилитель самопал 2х50 (русские ватты), каталка (проигрыватель) "Орфей - 101", ГЗМ-ОО8 "Корвет" и самопальный предусилитель-корректор "Кенвуд" и... в 03-00 зарядил Пинк Флойд, "Time", 1973 год. Подъезд вздрогнул!!! Сосед с 3-го этажа Флойдов запиши а... Этот умер...
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9k
Vалѣнтиныч 4 часа назад
Можно намазать зубочистку суперклеем , воткнуть в личинку замка "неправильного соседа", обломить заподлицо и идти спать с "чуйвством выполненного долга".
У него, конечно , есть второй замок. Он просто поменяет личинку на "заклеенном" замке.
И так 48 раз. На 49-й до него дойдёт, что зарплаты на замки "ну. как то, не очень хватает".
На 50-й ...... Он либо съедет , либо придёт с коньяком на переговоры, либо перестанет Вас мучить, либо закажет Ваше убийство...
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441
Человек Наблюдающий Vалѣнтиныч Час назад
Порча имущество это статья.
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25k
Slawa49 4 часа назад
он то таким способом борется)))) но и сам не спит и семья наверное тоже))))) главное чтобы в момент борьбы соседи на дачу не уехали)))) а то такой борешся борешься а их дома нет!!!! да и в полицию звонить дохлый номер, нужно просто участкового заваливать заявлениями и регистрировать каждое!! и прикладывать к заявлению диск с записью лая собаки в ночное время, причем желательно в разных форматах !
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11k
BarOb 5 часов назад
Эти вибродинамики и самому спать не дадут, нужно куда-то свалить на пару-тройку ночей и лучше подключать через умную розетку
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9k
Vалѣнтиныч 5 часов назад
У меня проблема!
Натяжные потолки...
Только стучать по батареям... Но ведь остальные жильцы не виноваты!
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441
Человек Наблюдающий Vалѣнтиныч Час назад
Натяжные потолки не проблема, а хорошее решение!
А по батарее в моем доме стучи не стучи - пластиковая трубка в радиаторе. Дальше моих ушей не идет звук.
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11k
BarOb 5 часов назад
Надеюсь заявление на написал на участкового за бездействие
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20k
Shtoppi 5 часов назад
я таджиков с выводком высерков, которые квартиру выше снимали и бегали там как стадо копытами долбя, также "выселил". только у меня не псина лаяла, а железяки лязгали и долбили басы, через разные промежутки времени и разной продолжительностью звучания.
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