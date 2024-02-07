Как бороться с шумными соседями

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Шумные соседи это большая проблема, особенно если они не понимают нормальных слов и просьб вести себя потише. Что с ними делать такими? Полицию вызывать не хочется, ведь это грубая и крайняя мера, а по-хорошему не получается. Должен быть какой-то выход.
Метод просто гениальный. Но использовать его лучше в крайнем случае, когда толерантные способы взаимодействия с соседями не действуют.
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Некоторый диапазон низких колебаний отрицательно влияет на живые организмы человеков
Называется виброколонка. Главное сделать всё правильно! Нужно сильно прижать в потолок или стену, иначе звук пойдет к вам тоже. Она долбит басами, поэтому врубайте треки с хорошими низами, или эквалайзером выставляйте низы на макс, а серидину и верх в ноль.
Мне очень помогло. Алиэкспресс в помощь. На 10-15вт
Обращаться в:
управляющая компанию
роспотребнадзор
санэпидемстанция
участковый
полиция
администрация муниципального образования
суд
У него, конечно , есть второй замок. Он просто поменяет личинку на "заклеенном" замке.
И так 48 раз. На 49-й до него дойдёт, что зарплаты на замки "ну. как то, не очень хватает".
На 50-й ...... Он либо съедет , либо придёт с коньяком на переговоры, либо перестанет Вас мучить, либо закажет Ваше убийство...
Натяжные потолки...
Только стучать по батареям... Но ведь остальные жильцы не виноваты!
А по батарее в моем доме стучи не стучи - пластиковая трубка в радиаторе. Дальше моих ушей не идет звук.