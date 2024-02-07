Как бороться с шумными соседями

Шумные соседи это большая проблема, особенно если они не понимают нормальных слов и просьб вести себя потише. Что с ними делать такими? Полицию вызывать не хочется, ведь это грубая и крайняя мера, а по-хорошему не получается. Должен быть какой-то выход.