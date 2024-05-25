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В Японии открылся необычный ресторан, в котором свой ужин сначала нужно поймать

В Японии открылся необычный ресторан, в котором свой ужин сначала нужно поймать

Автор:
25 мая 2024 10:59
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Япония   ресторан   рыба   рыбалка   ужин   улов   
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В мире существует огромное количество самых разных ресторанов, которые отличаются не только кухней и подачей блюд, но также интерьером и спецификой обслуживания. Недавно в Осаке (Япония) открылся очень необычный рыбный ресторан, в котором собственный ужин сначала нужно поймать. Да-да. Буквально.

Прямо в ресторане есть бассейн с живыми рыбами, которых посетителям нужно поймать сачком или удочкой, чтобы затем пообедать или поужинать. Такое нестандартное развлечение может показаться забавным, но у него есть один большой минус. Гости, посетившие ресторан, советуют приходить в него сытым. Потому что рыбалка может затянуться.

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Метки: Еда   Япония   ресторан   рыба   рыбалка   ужин   улов   
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5  комментариев
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33k
Владимир Час назад
Прорыв, эволюция, япошкостан величайшая в мире страна!


Епт, любой платный пруд или озеро с рыбалкой например, многие гостиницы, которые расположены в зонах отдыха у прудов, озер и речек, да хосподя..
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3k
Pioner76 39 минут назад
Ну если руководитель будет спрашивать, почему опоздал после обеда, ответ: клева не было.
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29k
ПаганецЪ 58 минут назад
А если клёва не будет?
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11k
Garpia121 Час назад
Следующий этап, самостоятельно убей корову и тебе пожарят стейк.
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1k
DuckTales Час назад
О, ну у меня на даче такой ресторан
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2374 поста (2329 в горячем)

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