В Японии открылся необычный ресторан, в котором свой ужин сначала нужно поймать

В мире существует огромное количество самых разных ресторанов, которые отличаются не только кухней и подачей блюд, но также интерьером и спецификой обслуживания. Недавно в Осаке (Япония) открылся очень необычный рыбный ресторан, в котором собственный ужин сначала нужно поймать. Да-да. Буквально.
Прямо в ресторане есть бассейн с живыми рыбами, которых посетителям нужно поймать сачком или удочкой, чтобы затем пообедать или поужинать. Такое нестандартное развлечение может показаться забавным, но у него есть один большой минус. Гости, посетившие ресторан, советуют приходить в него сытым. Потому что рыбалка может затянуться.
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Епт, любой платный пруд или озеро с рыбалкой например, многие гостиницы, которые расположены в зонах отдыха у прудов, озер и речек, да хосподя..