В Японии открылся необычный ресторан, в котором свой ужин сначала нужно поймать

Прямо в ресторане есть бассейн с живыми рыбами, которых посетителям нужно поймать сачком или удочкой, чтобы затем пообедать или поужинать. Такое нестандартное развлечение может показаться забавным, но у него есть один большой минус. Гости, посетившие ресторан, советуют приходить в него сытым. Потому что рыбалка может затянуться.