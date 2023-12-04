Необычный ресторан-кинотеатр в США

854
1
1
В США есть иммерсивный ресторан-кинотеатр, где можно попробовать блюда из фильма «на вкус». Посетителям во время просмотра подают ту же самую еду, что они видят на экране, а также блюда, вдохновлённые кинокартиной.
В ресторане можно попробовать еду из фильмов «Один дома», «Гарри Поттер», «Рататуй» и других.
Остается надеяться, что "Молчание ягнят" не входит в подборку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Полная деМАКцификация: сотрудники McDonald’s показали последние приготовления перед открытием
- 14 фото из ресторанов и кафе, которые вводят в ступор посетителей
- Мужчина сделал в своём саду необычное травяное кресло
- Элитный ресторан в Нью-Йорке оказался розыгрышем
- У американцев слишком большие порции!
Новости партнёров
реклама