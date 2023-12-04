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Необычный ресторан-кинотеатр в США

Необычный ресторан-кинотеатр в США

Автор:
04 декабря 2023 12:00
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Еда   США   кинотеатр   необычно   ресторан   
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В США есть иммерсивный ресторан-кинотеатр, где можно попробовать блюда из фильма «на вкус». Посетителям во время просмотра подают ту же самую еду, что они видят на экране, а также блюда, вдохновлённые кинокартиной.

В ресторане можно попробовать еду из фильмов «Один дома», «Гарри Поттер», «Рататуй» и других.

Остается надеяться, что "Молчание ягнят" не входит в подборку.

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Метки: Видео   Еда   США   кинотеатр   необычно   ресторан   
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