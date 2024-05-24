Мальчик самостоятельно справился с огнём в комнате

Компьютерное рабочее место на гусеницах и с парой пулемётов Гатлинга (3 фото + видео)

Маленький мальчик провалился в колодец во время прогулки

Мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти девочку

Дворник не позволил мужчине похитить девочку

Мужчина спас ребёнка, который чуть не упал с балкона многоэтажки

Девочка случайно зацепилась за воздушного змея и взмыла в небо