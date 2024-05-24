Мальчик самостоятельно справился с огнём в комнате

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Мальчик сидел и смотрел телевизор, когда неподалеку произошло возгорание. Герой видео пошёл к родственникам, которые сидели за столом, но они были слишком заняты разговорами. Мальчику пришлось справляться с проблемой своими силами.
И пусть весь мир подождет...
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Причина возгорания не устранена, удлинитель всё ещё включен в розетку.
Чем пацан пшикал? Балончик с каким газом? Почему это не полыхнуло так, что в пепел?
То ли постанова, то ли [мат].