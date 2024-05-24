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Мальчик самостоятельно справился с огнём в комнате

Мальчик самостоятельно справился с огнём в комнате

Автор:
24 мая 2024 11:51
Метки: Видео   в мире   возгорание   дети   огонь   повезло   
1283
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Мальчик сидел и смотрел телевизор, когда неподалеку произошло возгорание. Герой видео пошёл к родственникам, которые сидели за столом, но они были слишком заняты разговорами. Мальчику пришлось справляться с проблемой своими силами.

И пусть весь мир подождет...

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Метки: Видео   в мире   возгорание   дети   огонь   повезло   
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5k
Pechenegiatakuyt Час назад
Хоть люлей пацану не дали за то, что от стакана отвлекал
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3k
Dmitry Tarasov 2 минуты назад
Ахренеть справился... Там все живы остались после такого "справился"?
Причина возгорания не устранена, удлинитель всё ещё включен в розетку.
Чем пацан пшикал? Балончик с каким газом? Почему это не полыхнуло так, что в пепел?
То ли постанова, то ли [мат].
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2k
Руслана Тарасова Час назад
Узбекистан похоже. Родители сидят , бухают, и болт ложили на всё. Ну пожар мог бы быть, ну и что?
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3282 поста (3221 в горячем)

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