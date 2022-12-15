Девочка случайно зацепилась за воздушного змея и взмыла в небо

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Родители не заметили, как девочка запуталась в верёвках большого воздушного змея. Сильный порыв ветра и летательный аппарат поднял ребёнка в небо.
Инцидент произошел несколько лет назад на фестивале воздушных змеев на северо-западе Тайваня. Девочка не пострадала и отделалась испугом.
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Упоминания об этих летательных конструкциях появились в китайских документах еще во II веке до н.э. Уже больше 2000 лет воздушным змеям.
Прадедушка дельтаплана.