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Девочка случайно зацепилась за воздушного змея и взмыла в небо

Девочка случайно зацепилась за воздушного змея и взмыла в небо

Автор:
15 декабря 2022 09:12
Метки: Тавань   в мире   видео   девочка   дети   инцидент   повезло   фестиваль   
1131
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Родители не заметили, как девочка запуталась в верёвках большого воздушного змея. Сильный порыв ветра и летательный аппарат поднял ребёнка в небо.
Инцидент произошел несколько лет назад на фестивале воздушных змеев на северо-западе Тайваня. Девочка не пострадала и отделалась испугом.

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Метки: Тавань   в мире   видео   девочка   дети   инцидент   повезло   фестиваль   
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16  комментариев
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Слава Богу! Обошлось!
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2k
STRiX 13 минут назад
Хороший тамада, и конкурсы интересные =)
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9k
Игорь 24 минуты назад
и заговорила на пяти языках (в т.ч. русском-матерном) :)
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1k
Злодей 39 минут назад
Это будет самое незабываемое в её жизни
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2k
Сергей 41 минуту назад
Выглядит очень странно. Слишком резкие движения, как при ускоренной промотке.
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29k
Aqueronte 53 минуты назад
Это точно не фейк?
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50k
dima423 Час назад
крутой атракциончик))) ...впечатлений полные штаны я думаю у девочки)
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7k
SuperTroll Час назад
Тайваньская комическая программа?)
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26k
Юрий Час назад
Читал, что буддийские монахи сами поднимались в небо на больших воздушных змеях.
Упоминания об этих летательных конструкциях появились в китайских документах еще во II веке до н.э. Уже больше 2000 лет воздушным змеям.
Прадедушка дельтаплана.
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Lexx Час назад
Надо было заголовок по-страшнее придумать, например: "Змей утащил девочку на небо!"
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388k
Алексей 2 часа назад
хорошая хватка. страху натерпелась
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67
ruslan d 2 часа назад
Ох , нифига себе ... покаталась .
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12k
котегRUS 2 часа назад
бедный ребенок...
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