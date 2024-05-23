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Антиглянец: пародия на обложки известных журналов

Антиглянец: пародия на обложки известных журналов

Автор:
23 мая 2024 14:24
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   журнал   обложка   пародия   
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Харизматичная актриса Анастасия Логинова пародирует обложки популярных глянцевых журналов. Классно позирует!

Актриса знакома многим из вас по скетчам Пал Палыч и Агриппина Кузьминична, которые снимает с мужем. 

Комментарий от мужа:

Сказ о том, как в перерывах между посадкой картошки, уборки деревенского двора и майскими шашлыками, моя супруга тяготела по тяжёлому глянцу!

Режиссёр она, я лишь делюсь, на правах мужа!

*Идея не наша!

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   журнал   обложка   пародия   
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8  комментариев
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6k
Наталья Час назад
мне нравится эта семья! И ролики у них интересные, самобытные. Не то что другие блогеры - одно и тоже у всех
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838
Шурман 11 секунд назад
Не знаю даже или переживать за ее вес и то что у нее денег на очки Прада нет или хз :) ну очки не самое дорогое здесь цена от 300 евро и до 700 не более того . Мы тут с женой ссорились , она мне купи себе очки , я говорю ну не могу такой же версии купить их сняли с производства еще в 2017 году , заказал себе Прада , лучше бы я пленки не снимал и мог бы вернуть , теперь ходи в чем есть
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11k
SuperTroll 4 минуты назад
Бабенка нормальная, мясистая
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51k
Максим Т. 6 минут назад
Как я понимаю, априори все должны знать про эти журналы?
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15k
..: Атеист :.. 54 минуты назад
Прикольно :)
Но увы, заценить в полной мере не смогу.. не видел я эти журналы. А о некоторых даже не слышал))
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31k
Serg2001 Час назад
Видимо, надо выписывать все эти журналы, чтобы в полной мере понять в чем тут изюм...
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6k
Наталья Час назад
Неплохо)
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3662 поста (3626 в горячем)

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