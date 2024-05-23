Антиглянец: пародия на обложки известных журналов

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Харизматичная актриса Анастасия Логинова пародирует обложки популярных глянцевых журналов. Классно позирует!
Актриса знакома многим из вас по скетчам Пал Палыч и Агриппина Кузьминична, которые снимает с мужем.
Комментарий от мужа:
Сказ о том, как в перерывах между посадкой картошки, уборки деревенского двора и майскими шашлыками, моя супруга тяготела по тяжёлому глянцу!
Режиссёр она, я лишь делюсь, на правах мужа!
*Идея не наша!
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Но увы, заценить в полной мере не смогу.. не видел я эти журналы. А о некоторых даже не слышал))