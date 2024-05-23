Антиглянец: пародия на обложки известных журналов

Актриса знакома многим из вас по скетчам Пал Палыч и Агриппина Кузьминична, которые снимает с мужем.

Комментарий от мужа:

Сказ о том, как в перерывах между посадкой картошки, уборки деревенского двора и майскими шашлыками, моя супруга тяготела по тяжёлому глянцу!

Режиссёр она, я лишь делюсь, на правах мужа!

*Идея не наша!