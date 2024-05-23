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Псы привели домой бездомного кота

Псы привели домой бездомного кота

Автор:
23 мая 2024 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   кот   кошка   собака   
2059
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1

Не только дети приносят домой бездомных животных. Четвероногие друзья человека привели в дом автора видео бездомного кота.

Похоже, что в этой семье появился новый питомец

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   кот   кошка   собака   
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11  комментариев
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920k
А.Берестенко 2 часа назад
Судя по виду кота - это он решил, где хочет жить!
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9k
Шамсуддин 7 минут назад
судя по морде
кот что то задумал
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470
guess 16 минут назад
Матёрый котище, судя по мордам псы выбрали его своим боссом.
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3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Ну, скучно им без котейки
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80
uid-tfwhppoz Час назад
зачем автору несколько собак?
и почему они без ошейников?
если это частный дом, то почему миски псов стоят в доме? а не возле конуры или в вольере?
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8k
evenSeven Час назад
Судя по ушам - боевой котяра
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10k
Alex Час назад
Хорошенький )
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6k
Наталья 2 часа назад
Мам, ну, можно мы оставим котика себе?! Ну, маааааааааааааамммммммммммм
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3020 постов (2955 в горячем)

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