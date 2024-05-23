Псы привели домой бездомного кота

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Не только дети приносят домой бездомных животных. Четвероногие друзья человека привели в дом автора видео бездомного кота.
Похоже, что в этой семье появился новый питомец
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кот что то задумал
и почему они без ошейников?
если это частный дом, то почему миски псов стоят в доме? а не возле конуры или в вольере?