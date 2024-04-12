Кот организовал побег животных из дома

У любого бунта, митинга или побега должен быть лидер или организатор, который поведет всех за собой. В данном случае из дома очень хотели выбраться целый ряд домашних питомцев, и в этом им мог помочь только кот.

Пушистый проныра забрался на стол и с помощью манипуляций лапой смог открыть раздвижную дверь на улицу. Их даже не смутил хозяин, снимающий весь побег прямо в упор. Ребята так хотели на улицу, что их было уже не остановить.