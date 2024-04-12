Кот организовал побег животных из дома

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Несколько собак желали выйти из дома на прогулку. В этом им помог кот. Питомец забрался на стол и открыл раздвижную дверь.
У любого бунта, митинга или побега должен быть лидер или организатор, который поведет всех за собой. В данном случае из дома очень хотели выбраться целый ряд домашних питомцев, и в этом им мог помочь только кот.
Пушистый проныра забрался на стол и с помощью манипуляций лапой смог открыть раздвижную дверь на улицу. Их даже не смутил хозяин, снимающий весь побег прямо в упор. Ребята так хотели на улицу, что их было уже не остановить.
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