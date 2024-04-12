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Кот организовал побег животных из дома

Кот организовал побег животных из дома

Автор:
12 апреля 2024 09:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   кот   кошка   побег   собака   
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Несколько собак желали выйти из дома на прогулку. В этом им помог кот. Питомец забрался на стол и открыл раздвижную дверь.

У любого бунта, митинга или побега должен быть лидер или организатор, который поведет всех за собой. В данном случае из дома очень хотели выбраться целый ряд домашних питомцев, и в этом им мог помочь только кот.

Пушистый проныра забрался на стол и с помощью манипуляций лапой смог открыть раздвижную дверь на улицу. Их даже не смутил хозяин, снимающий весь побег прямо в упор. Ребята так хотели на улицу, что их было уже не остановить.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   кот   кошка   побег   собака   
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3  комментария
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6k
Григорий Час назад
один кот на шухере остался)
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9k
Alex 54 минуты назад
Конкурентов устранил
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3216 постов (3150 в горячем)

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