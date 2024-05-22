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"Боже мой, я плакала": женщина едва узнала своего мужа, когда тот сбрил бороду

"Боже мой, я плакала": женщина едва узнала своего мужа, когда тот сбрил бороду

Автор:
22 мая 2024 10:03
Метки: Видео   Реакция   борода   было стало   волосы   растительность   умора   
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В клипе показано, как спортсмен сначала занимается в зале, а затем появляется перед любимой в обновленном образе.

Женщина по имени Софи Кларк едва узнала своего длинноволосого и бородатого мужа после того, как он принял решение наконец побриться. Видео со своей смешной реакцией она опубликовала на странице в TikTok.


"POV: вы умоляли своего бородатого, длинноволосого мужчину впервые за много лет побриться, и это была худшая идея, известная человечеству (я плакала). Как парикмахер мог позволить сделать это?" — спросила блогерша у своих подписчиков.


В клипе показано, как ее любимый-спортсмен сначала занимается в зале, а затем заходит в комнату в обновленном образе без бороды. Эти кадры завирусились в сети, собрав 38,3 миллиона просмотров и 51 тысячу комментариев. Многие подписчики Софи разделяют ее отчаяние.

Источник:

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Метки: Видео   Реакция   борода   было стало   волосы   растительность   умора   
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31k
Serg2001 Полчаса назад
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Bill Минуту назад
Развод и девичья фамилия
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12k
поручик Ржевский 3 минуты назад
Молодой Дейв Мастейн...

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2k
Gadova 11 минут назад
Просто причёску нужно мужскую сделать
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17k
Алексей 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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62k
dima423 Полчаса назад
Зря он побрился конечно...)
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9k
Гвоздь Полчаса назад
где-то обитают люди, оставляют миллионы каментов, а тебе на них пох...
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24k
hebpat 41 минуту назад
я сперва подумал что это девушка, парень без бороды выглядит значительно моложе
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3454 поста (3153 в горячем)

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