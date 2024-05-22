"Боже мой, я плакала": женщина едва узнала своего мужа, когда тот сбрил бороду

Женщина по имени Софи Кларк едва узнала своего длинноволосого и бородатого мужа после того, как он принял решение наконец побриться. Видео со своей смешной реакцией она опубликовала на странице в TikTok.

"POV: вы умоляли своего бородатого, длинноволосого мужчину впервые за много лет побриться, и это была худшая идея, известная человечеству (я плакала). Как парикмахер мог позволить сделать это?" — спросила блогерша у своих подписчиков.

В клипе показано, как ее любимый-спортсмен сначала занимается в зале, а затем заходит в комнату в обновленном образе без бороды. Эти кадры завирусились в сети, собрав 38,3 миллиона просмотров и 51 тысячу комментариев. Многие подписчики Софи разделяют ее отчаяние.