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Уличные артисты попали в больницу с ранами и ожогами после драки

Уличные артисты попали в больницу с ранами и ожогами после драки

Автор:
22 мая 2024 07:25
Метки: Видео   Мексика   драка   конфликт   музыкант   стычка   факир   
1197
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В Мексике уличные музыканты не поделили территорию с факиром. Словесная перепалка быстро переросла в драку с использованием ножа и огня.

Уличные артисты, исполняющие музыку в жанре марьячи, не поделили территорию, отведённую им под выступление в городе Морелия (штат Мичоакан, Мексика) с конкурентом, привлекающим внимание зевак, исполняя различные огненные шоу.

Судя по кадрам записи, один из артистов не стал мириться с притеснениями и нанесёнными ему побоями и решил использовать своё оборудование, чтобы отомстить конкурентам. В результате зрелищного противостояния, один из музыкантов получил ожоги и обратился за помощью к медикам. Молодой человек с огнем был отправлен в больницу с колото-резаной раной.


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Метки: Видео   Мексика   драка   конфликт   музыкант   стычка   факир   
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5  комментариев
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1k
Дмитрий Час назад
Но какое шоу они устроили!!!!
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2k
Вик Тор 15 минут назад
Нашли на кого наезжать. Они бы еще на заклинателя змей наехали .
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22k
Анонимный ТреZвенник 22 минуты назад
Весело и с огоньком!
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234
Korallexx 37 минут назад
Ну а где как не на фоне вывески EL ENFIERNO факирам с марьячи конфликтовать )
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6k
Отвратительный Мужик 54 минуты назад
Эль Мариачи уже не те .
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