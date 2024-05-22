Уличные артисты попали в больницу с ранами и ожогами после драки

В Мексике уличные музыканты не поделили территорию с факиром. Словесная перепалка быстро переросла в драку с использованием ножа и огня.
Уличные артисты, исполняющие музыку в жанре марьячи, не поделили территорию, отведённую им под выступление в городе Морелия (штат Мичоакан, Мексика) с конкурентом, привлекающим внимание зевак, исполняя различные огненные шоу.
Судя по кадрам записи, один из артистов не стал мириться с притеснениями и нанесёнными ему побоями и решил использовать своё оборудование, чтобы отомстить конкурентам. В результате зрелищного противостояния, один из музыкантов получил ожоги и обратился за помощью к медикам. Молодой человек с огнем был отправлен в больницу с колото-резаной раной.
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