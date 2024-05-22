FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16885 постов • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Тигр своеобразно поприветствовал туристов

Тигр своеобразно поприветствовал туристов

Автор:
22 мая 2024 07:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   животные   зоопарк   тигр   туристы   
2021
1
1

В одном из зоопарков Китая тигр устроил туристам неприятный сюрприз. Хищник приблизился к людям и своеобразным образом поприветствовал их.

И среди тигров встречаются пранкеры.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Китай   животные   зоопарк   тигр   туристы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Бэмсяра 57 минут назад
пометил будущую еду)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Сергей Зайцев 18 минут назад
Блин, автор впервые увидел что-ли. Они часто так делают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Рома 22 минуты назад
- Вчера был в зоопарке. Смотрел на тигра. Он подошёл к решётке и сделал так : Пшш-ш-ш-х-х-ш.
- Врёшь. Тигр делает : "Рр-рр".
- Так это когда мордой подходит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Краюхин Тихон Час назад
Ну теперь все свои!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3659 постов (3621 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

666356



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам
В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам
Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах
Кто и почему переозвучил актеров в популярных советских фильмах
Набирающие популярность в сообществах
В чем сложность переработки упаковки тетрапак
В чем сложность переработки упаковки тетрапак
Wildberries начинает продажи автомобилей Lada
Wildberries начинает продажи автомобилей Lada
Представлена "неубиваемая" USB-флэшка объёмом 8 КБ (3 фото)
Представлена "неубиваемая" USB-флэшка объёмом 8 КБ (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#аварии#авто аварии#фильм#кино#кошка#Китай#Москва
#в мире#автомир#Прикол#ДТП#полиция#факты#Юмор#Реакция#истории#конфликт
#автомобили#машина#интересно#история#Автовсячина#США#кот#забавно#собака#мотоцикл
Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10 Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10 Китай забирает из США последних панд Китай забирает из США последних панд "Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит тигра с рук "Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит тигра с рук Китай забирает 3 из 5 панд из бельгийского зоопарка Китай забирает 3 из 5 панд из бельгийского зоопарка С начала лета в Китае на границе будут проверять все гаджеты туристов С начала лета в Китае на границе будут проверять все гаджеты туристов Медведица Бусинка играет с бревном Медведица Бусинка играет с бревном

На что жалуетесь?

Вернуться