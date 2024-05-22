Тигр своеобразно поприветствовал туристов

2021
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В одном из зоопарков Китая тигр устроил туристам неприятный сюрприз. Хищник приблизился к людям и своеобразным образом поприветствовал их.
И среди тигров встречаются пранкеры.
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