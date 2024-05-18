Математическая головоломка с семечками

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Так-так, математики на месте? Да? Отлично. Тут для вас работенки немного нашли и без вас тут никак не разобраться.
Автор видео показал любопытную математическую головоломку с семечками. Давайте разбираться.
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К товару прибавь 20%. 100+20=120
А после отдай хозяину 20%, и вышло, что надо отдать 24.
Он долго смотрел на калькулятор и пересчитывал. Этот фокус на подобный интеллект.
Семечки по углам считают дважды - вот в этом вся суть "фокуса"