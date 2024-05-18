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Математическая головоломка с семечками

Математическая головоломка с семечками

Автор:
18 мая 2024 09:43
Сообщество : Математические фишки
Метки: Видео   головоломка   для умников   задачка   интересно   математика   семечки   
1467
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Так-так, математики на месте? Да? Отлично. Тут для вас работенки немного нашли и без вас тут никак не разобраться.

Автор видео показал любопытную математическую головоломку с семечками. Давайте разбираться.

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Метки: Видео   головоломка   для умников   задачка   интересно   математика   семечки   
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12  комментариев
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538
mosazer 2 часа назад
Вы серьезно считаете это математикой? Задача на логику и внимание
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2k
АндрейФилатов 16 минут назад
Смешно))) И кто-то ведь подумает магия))) Значение по краям является общей для двух сторон.
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900
zu4ara Полчаса назад
Угловые умножаются на 2
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2k
System 37 минут назад
Угловые считали два раза.
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32k
Григорий 50 минут назад
Был у меня знакомый носорог, ему поставили задачу
К товару прибавь 20%. 100+20=120
А после отдай хозяину 20%, и вышло, что надо отдать 24.
Он долго смотрел на калькулятор и пересчитывал. Этот фокус на подобный интеллект.
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18k
Majul 57 минут назад
Что объяснять то? Семечки по углам считаются дважды. Добавление из центра и смещение = двойной счет из конкретного угла уходит. Логика простейшая.
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11k
Mike Час назад
Не важно что как лежит, главное как считать
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3k
GelmuT_nec Час назад
в начале было 8 ячеек с одной семечкой и 4 с двумя. В конце стало 4 ячейки с одной семечкой и 8 ячеек с двумя. Просто добавил семечки, чтоб было не больше двух в ячейке.
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9k
Puans-on Час назад
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25k
Тигран Саркисян Час назад
Причём тут математика , тут логика.
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Там же все просто
Семечки по углам считают дважды - вот в этом вся суть "фокуса"
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3012 постов (2925 в горячем)

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