Номер отеля с видом на подводный мир

Роскошный номер подводного отеля на Мальдивах, расположенного на острове Рангали.
Путешествие — одно из самых интересных и приятных событий в нашей жизни. Поэтому вовсе неудивительно, что множество компаний со всего света стараются предложить нам оригинальный и незабываемый отдых. Хороший сервис, туры по удивительным местам и, разумеется, превосходные номера с видами на горы, море или даже подводный мир.
Отель на Мальдивах предлагает своим посетителям именно последний вариант. Их номер класса люкс расположен прямо под водой в самом сердце острова Рангали. А главная изюминка номера в том, что вместо скучных белых стен здесь прозрачный купол с радиусом обзора в 180 градусов, позволяющий увидеть красоты океана и морских обитателей в мельчайших подробностях.
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