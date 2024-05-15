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Номер отеля с видом на подводный мир

Номер отеля с видом на подводный мир

Автор:
15 мая 2024 07:25
Метки: Видео   Мальдивы   вода   интересно   номер отеля   океан   отель   
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Роскошный номер подводного отеля на Мальдивах, расположенного на острове Рангали.

Путешествие — одно из самых интересных и приятных событий в нашей жизни. Поэтому вовсе неудивительно, что множество компаний со всего света стараются предложить нам оригинальный и незабываемый отдых. Хороший сервис, туры по удивительным местам и, разумеется, превосходные номера с видами на горы, море или даже подводный мир.

Отель на Мальдивах предлагает своим посетителям именно последний вариант. Их номер класса люкс расположен прямо под водой в самом сердце острова Рангали. А главная изюминка номера в том, что вместо скучных белых стен здесь прозрачный купол с радиусом обзора в 180 градусов, позволяющий увидеть красоты океана и морских обитателей в мельчайших подробностях.

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Метки: Видео   Мальдивы   вода   интересно   номер отеля   океан   отель   
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1  комментарий
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Тимур 46 минут назад
А мне задница у телки понравилась. Интересно, есть продолжение на onlyfans?
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3271 пост (3207 в горячем)

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