Необычная вышивка в 3D

Интернет уже мало чем можно удивить, но многие люди всё еще пытаются. И, надо сказать, у некоторых совсем неплохо получается!

Одна девушка настолько поднаторела в вышивке, что начала экспериментировать. А итог своих экспериментов сняла на видео. А ей действительно есть, чем похвастаться: девушка начала вышивать различные предметы в 3D-формате. Как будто плюшевые игрушки, только пришитые к ткани. С некоторыми из ее творений, например, с бургером, можно даже взаимодействовать.