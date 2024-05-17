Необычная вышивка в 3D

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Девушка создаёт впечатляющие объёмные вышитые композиции. Вот лишь некоторые её работы.
Интернет уже мало чем можно удивить, но многие люди всё еще пытаются. И, надо сказать, у некоторых совсем неплохо получается!
Одна девушка настолько поднаторела в вышивке, что начала экспериментировать. А итог своих экспериментов сняла на видео. А ей действительно есть, чем похвастаться: девушка начала вышивать различные предметы в 3D-формате. Как будто плюшевые игрушки, только пришитые к ткани. С некоторыми из ее творений, например, с бургером, можно даже взаимодействовать.
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