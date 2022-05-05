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Людям так нравится делать новых людей

Людям так нравится делать новых людей

Автор:
05 мая 2022 08:49
Метки: stop-motion   анимация   в мире   видео   интересно   креатив   прикол   
334
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Забавный видеоролик про пластилиновых людей, созданный с помощью техники stop-motion. Эффект движения человечков в видео достигается при помощи склеивания множества кадров.
Интересно, сколько дней, а может и недель ушло на создание этого видео?

Источник:

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Метки: stop-motion   анимация   в мире   видео   интересно   креатив   прикол   
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SerGProS 2 часа назад
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Alex Chebrikov

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