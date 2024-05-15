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Женщина похвасталась своей поездкой в магазин для взрослых

Женщина похвасталась своей поездкой в магазин для взрослых

Автор:
15 мая 2024 07:35
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   магазин для взрослых   отношения   покупки   семья   
1835
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Автор видео решила разнообразить свою жизнь. Женщина вместе с мужем съездила в особый магазин и купила несколько товаров. Молодцы, не стесняются!

Съездила с мужем в магазин для взрослых. По глазам видно, что хочет опробовать покупки 😄

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   магазин для взрослых   отношения   покупки   семья   
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13  комментариев
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973
Лёха Лёха Час назад
Вот ведь бл..... Я вообще не это расчитывал увидеть
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43k
pypkyn 3 минуты назад
Я думал сейчас как вывалит резиновую колбасу сантиметров на 40, а муж мохнатку резиновую. А тут на тебе, .... пидманули.
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16k
Типа граф 5 минут назад
Есть ещё такая игрушка для взрослых , тонометр называется .
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22k
Mike Miller 17 минут назад
Браво!!!)))
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21k
Женя 20 минут назад
Без тонометра низачёт
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486
Alex Полчаса назад
Напомнило:
Ссылка youtu.be
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3k
Victor Полчаса назад
У многих крупный облом
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40k
Алексей Полчаса назад
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40k
russger 39 минут назад
Как смешно, Петросян отдыхает
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4k
kuchipachi 51 минуту назад
Не рановато им в такие магазины ездить? Ещё даже 40 лет нету
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128k
Аааа 58 минут назад
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3271 пост (3207 в горячем)

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