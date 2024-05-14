Сканер показывает анимированную пошаговую сборку моделей LEGO

В одном из официальных магазинов LEGO есть сканер, который показывает пошаговую сборку различных моделей конструктора. Для этого нужно поднести к нему коробку.
Конструкторы LEGO на сегодняшний день являются одними из самых востребованных игрушек во всем мире. Но даже завоевав свою аудиторию и громкое имя, бренду необходимо удивлять потребителя новыми фишками, чтобы уверенно держаться на плаву.
Например, в одном из своих официальных магазинов они установили сканер, который показывает пошаговую сборку модели каждого конструктора в 3D. Для этого достаточно просто поднести к нему коробку и наблюдать за волшебством.
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