Сканер показывает анимированную пошаговую сборку моделей LEGO

Конструкторы LEGO на сегодняшний день являются одними из самых востребованных игрушек во всем мире. Но даже завоевав свою аудиторию и громкое имя, бренду необходимо удивлять потребителя новыми фишками, чтобы уверенно держаться на плаву.

Например, в одном из своих официальных магазинов они установили сканер, который показывает пошаговую сборку модели каждого конструктора в 3D. Для этого достаточно просто поднести к нему коробку и наблюдать за волшебством.