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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1420 постов • 60 подписчиков подписаться
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В тульском поселке цыгане устроили потасовку с инспекторами ДПС

В тульском поселке цыгане устроили потасовку с инспекторами ДПС

Автор:
13 мая 2024 11:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ДПС   инспекторам ДПС   конфликт   люди   цыган   
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Инцидент случился вечером 9 мая: инспекторы преследователи пьяного водителя, задержали, но мужчина оказал сопротивление, которое переросло в массовую драку.

Как сообщили в региональном управлении МВД, водителя на ВАЗе сотрудники ДПС приняли решение остановить на Щекинском шоссе в районе дома №25. Автомобилист законное требование не выполнил и двинулся на Косую Гору.

«Спустя некоторое время данный автомобиль был остановлен. За рулем находился мужчина, во время проверки документов у него были установлены признаки алкогольного опьянения. Он оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции по отстранению его от управления транспортным средством и отказался проследовать в отделение полиции «Косогорское». В соответствии с действующим законодательством в отношении гражданина была применена физическая сила и средства ограничения подвижности наручники», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в МВД, во время задержания пьяный водитель ударил одного полицейского и порвал форму второму.

«Находившийся рядом 46-летний знакомый задержанного, с целью воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции, повредил служебный автомобиль ДПС, ударив ногой в переднюю левую дверь. Мужчина также был задержан», — добавили в МВД.

Обоих мужчин доставили в отдел полиции. На одного водителя составили несколько административных протоколов, на его приятеля — один. Отметим, что на автомобилиста также заведено уголовное дело, его ведут сотрудники СК.

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Метки: Видео   ДПС   инспекторам ДПС   конфликт   люди   цыган   
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13  комментариев
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13k
Б.Касторский Час назад
Почему-то не удивлён. Цыгане вообще очень часто, задолго до пришлых, были "героями" криминальных хроник.
В своё время они оккупировали Кимры, а потом пошли дальше. И попустительство, мягко говоря, местных властей и правоохранительных органов делает их наглее.
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2k
Stargazer Минуту назад
Нападение на сотрудника при исполнении... Почему буйные ромалы ещё живы? Зачем? Кому вот надо теперь эту сволоту судить, содержать в тюрьму, потом на свободу обратно выпускать? Кинулся на сотрудника - обойма в корпус и весь вопрос.
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205
usla2000 Минуту назад
Государство по своей сути обязано обеспечить безопасность своих граждан. Сотрудник полиции представитель государства. И такими случаями, когда не "всем лежать мордой вниз", а какими-то попытками кого-то скрутить, потому как если кого-то подстрелят, полицию с грязью смешают, государство, по сути, расписывается в своей беспомощности перед стадом баранов.
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895
zu4ara 2 минуты назад
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14k
Sapsan 18 минут назад
В светоче демократии и прав человека они давно пулю бы получили в бошку
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12k
Дмитрий 20 минут назад
По чему не стреляли? Когда уже научатся применять табельное оружие наши сотрудники полиции? Толпа агрессивная, что тут думать то. В любой момент сзади по голове двинут чем то.
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3k
Lena 20 минут назад
Нужно было ху@рить цыган без разбора - бабы, мужики все-равно, а потом разбираться. 21 век на дворе, а "эти" все своими таборами живут, работать не хотят, только кражи, наркотики, грабеж - хуже мигрантов!!!
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1k
Александр Сергеев Полчаса назад
Там всю эту цыганскую шоблу нужно в автозаки грузить,кандалы на ногу и в рудники работать!
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20k
Алексей 37 минут назад
Какой то полицейский беспредел
Где работа дубинками и прочими спецсредствами. Разве можно быть такими толерантными работая в данном ведомстве
ужас просто. Надо просто выстрелить в живот тем кто мешает работать и дальше спокойно проводить процессуальные действия, у смутьянов будут уже другие цели - не сдохнуть до приезда скорой помощи
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5k
Максим Макашев 44 минуты назад
Томми! Ты где???
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11k
sedoisever Час назад
Маловато протоколов и уголовных дел.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3569 постов (3400 в горячем)

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