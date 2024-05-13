В тульском поселке цыгане устроили потасовку с инспекторами ДПС

Как сообщили в региональном управлении МВД, водителя на ВАЗе сотрудники ДПС приняли решение остановить на Щекинском шоссе в районе дома №25. Автомобилист законное требование не выполнил и двинулся на Косую Гору.

«Спустя некоторое время данный автомобиль был остановлен. За рулем находился мужчина, во время проверки документов у него были установлены признаки алкогольного опьянения. Он оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции по отстранению его от управления транспортным средством и отказался проследовать в отделение полиции «Косогорское». В соответствии с действующим законодательством в отношении гражданина была применена физическая сила и средства ограничения подвижности наручники», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в МВД, во время задержания пьяный водитель ударил одного полицейского и порвал форму второму.