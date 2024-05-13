В тульском поселке цыгане устроили потасовку с инспекторами ДПС

Инцидент случился вечером 9 мая: инспекторы преследователи пьяного водителя, задержали, но мужчина оказал сопротивление, которое переросло в массовую драку.
Как сообщили в региональном управлении МВД, водителя на ВАЗе сотрудники ДПС приняли решение остановить на Щекинском шоссе в районе дома №25. Автомобилист законное требование не выполнил и двинулся на Косую Гору.
«Спустя некоторое время данный автомобиль был остановлен. За рулем находился мужчина, во время проверки документов у него были установлены признаки алкогольного опьянения. Он оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции по отстранению его от управления транспортным средством и отказался проследовать в отделение полиции «Косогорское». В соответствии с действующим законодательством в отношении гражданина была применена физическая сила и средства ограничения подвижности наручники», — рассказали в ведомстве.
Как отметили в МВД, во время задержания пьяный водитель ударил одного полицейского и порвал форму второму.
«Находившийся рядом 46-летний знакомый задержанного, с целью воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции, повредил служебный автомобиль ДПС, ударив ногой в переднюю левую дверь. Мужчина также был задержан», — добавили в МВД.
Обоих мужчин доставили в отдел полиции. На одного водителя составили несколько административных протоколов, на его приятеля — один. Отметим, что на автомобилиста также заведено уголовное дело, его ведут сотрудники СК.
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В своё время они оккупировали Кимры, а потом пошли дальше. И попустительство, мягко говоря, местных властей и правоохранительных органов делает их наглее.