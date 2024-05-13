Гаджет для длинноволосых людей, которые не ищут лёгких путей

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Ваши длинные волосы постоянно лезут к вам в тарелку во время приёма пищи? Как же поступить? Может быть... собрать волосы? Нет, это слишком просто! Изобретатель продемонстрировал гаджет, который позволяет есть лапшу с распущенными волосами.
Проблема решена!
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