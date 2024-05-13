FISHKINET
Сообщество Юмор 18849 постов • 3686 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Гаджет для длинноволосых людей, которые не ищут лёгких путей

Гаджет для длинноволосых людей, которые не ищут лёгких путей

Автор:
13 мая 2024 15:02
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   волосы   гаджет   длинные волосы   
1548
1
1

Ваши длинные волосы постоянно лезут к вам в тарелку во время приёма пищи? Как же поступить? Может быть... собрать волосы? Нет, это слишком просто! Изобретатель продемонстрировал гаджет, который позволяет есть лапшу с распущенными волосами.

Проблема решена!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   волосы   гаджет   длинные волосы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Zемляк 17 секунд назад
На..уя мужику длинные волосы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
russger Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ivan 49 минут назад
Тут лучше решение...


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
..: Атеист :.. 58 минут назад
заодно и не такие горячие будут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Франц Лефорт Час назад
Ветер в харю,я х.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Уходим отсюда 2 часа назад
Есть ещё один гаджет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Сто пудов Япония. Как раз их стиль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3693 поста (3648 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

734946



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде
Российские ученые смогли увеличить мощность свечения прожекторов
Российские ученые смогли увеличить мощность свечения прожекторов
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Возрождение судостроения в Москве. К концу 2024 года начнется производство электросудов⁠⁠
Возрождение судостроения в Москве. К концу 2024 года начнется производство электросудов⁠⁠
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#автомобили#автомир#люди#Китай#конфликт#Евровидение#милота
#животные#в мире#Юмор#интересно#Россия#аварии#новости#сарказм#Еда#мойка
#забавно#машина#Прикол#факты#кино#ДТП#авто аварии#кот#Краснодар#Санкт-Петербург
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта Нестандартная реклама машинки для бритья Нестандартная реклама машинки для бритья Эффективное решение проблемы Эффективное решение проблемы Парень подшучивает над своей девушкой, любящей фотографироваться Парень подшучивает над своей девушкой, любящей фотографироваться Инструмент от запоров от китайского изобретателя Инструмент от запоров от китайского изобретателя Звуки мужчин после 30 лет Звуки мужчин после 30 лет

На что жалуетесь?

Вернуться