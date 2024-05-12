«Куда убежал?»: невнимательный котик показал, почему не стоит играть с едой

818
1
1
Несмотря на все свои превосходные охотничьи навыки, котейки не всегда удачно ловят свою добычу. Особенно когда по неизвестным причинам начинают играть с едой.
Пушистый гонялся за мышкой, но в какой-то момент решил с ней немного поиграть. И это было его роковой ошибкой. Смышленый грызун воспользовался этим моментом и молниеносно скрылся с глаз непутёвого хищника. В следующий раз котейка сразу начнет трапезничать, а не будет отвлекаться на игры с едой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек
- "Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы
- Котяра чудом обманул смерть на проезжей части
- Китайская студентка взяла с собой на пары кота
- Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане
Новости партнёров
реклама
Наши играют пока они шевелятся- а потом бросают без интереса к ним