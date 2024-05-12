«Куда убежал?»: невнимательный котик показал, почему не стоит играть с едой

Пушистый гонялся за мышкой, но в какой-то момент решил с ней немного поиграть. И это было его роковой ошибкой. Смышленый грызун воспользовался этим моментом и молниеносно скрылся с глаз непутёвого хищника. В следующий раз котейка сразу начнет трапезничать, а не будет отвлекаться на игры с едой.