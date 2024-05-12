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«Куда убежал?»: невнимательный котик показал, почему не стоит играть с едой

«Куда убежал?»: невнимательный котик показал, почему не стоит играть с едой

Автор:
12 мая 2024 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   добыча   животные   кот   мышка   
818
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Несмотря на все свои превосходные охотничьи навыки, котейки не всегда удачно ловят свою добычу. Особенно когда по неизвестным причинам начинают играть с едой.

Пушистый гонялся за мышкой, но в какой-то момент решил с ней немного поиграть. И это было его роковой ошибкой. Смышленый грызун воспользовался этим моментом и молниеносно скрылся с глаз непутёвого хищника. В следующий раз котейка сразу начнет трапезничать, а не будет отвлекаться на игры с едой.


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Метки: Видео   Еда   добыча   животные   кот   мышка   
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3  комментария
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5k
Tuskub 51 минуту назад
Мышь-иллюзионист ))
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7k
Евгений Д 18 минут назад
Играл потому что сытый.
Наши играют пока они шевелятся- а потом бросают без интереса к ним
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8k
Neo Полчаса назад
Это не еда, это игрушка. Потерял, найдет новую. Если бы хотел съесть - съел бы сразу.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3423 поста (3120 в горячем)

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